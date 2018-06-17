В Пороховых насильник в медицинской маске снял свою жертву на видео

Еще
20:32 17.06.2018
Новость часа
19:44
Автобусы в парке на Бухарестской выпустили плотное чёрное облако
Пришлите свою новость!
20:29
Минобороны сделало ролик про запуск баллистической ракеты «Искандером»
20:15
Полицейские Пулково надолго испортили футбольное настроение Чавесу и Чунки из Перу
19:58
Кабмин: В обмен на повышение пенсионного возраста – отказ от балльной системы
19:44
Автобусы в парке на Бухарестской выпустили плотное чёрное облако
19:28
В Афганистане новый взрыв, его устроил смертник
19:12
«Ночь храмов» придумали в Петербурге – откроются церкви, синагоги, мечети
19:00
Сборная России показала первые мгновения футболистов, прибывших на матч с Египтом, в Петербурге
18:57
В реке Новая плавает нечто непотопляемое
18:54
«Девяткино» закрывали на проветривание из-за запаха гари
18:43
Подробности ДТП с пожаром на переезде под Гатчиной: барьеры не остановили машину
18:30
Женщина с криками порезала людей во Франции
18:18
Русский гнус и резкий запах атакуют футболистов и болельщиков ЧМ в Волгограде
17:56
Один из лидеров «Аль-Каиды» захвачен в Ливии
17:47
«Принцесса Анастасия» стала футбольной ареной. Табло «подвело»
17:33
Россию и Египет в Петербурге рассудят парагвайцы и турок
17:26
Голикова объяснила, почему НДС повышают именно до 20 %
17:10
Подозреваемый в стрельбе на выставке в США задержан
16:52
Известный художник, обидевший Поклонскую, заявил о вынужденной эмиграции
16:34
СМИ: На аргентинских болельщиков в Москве с шестого этажа упал неизвестный
16:15
Располовиненный корабль нашли посредине Финского залива
16:00
Ветер разбил о землю воздушный шар в Германии, пострадали шесть человек
15:39
«К счастью, Италия не участвует в ЧМ»: Манчини помог 94-летней даме после ДТП
15:29
В Сертолово маленький ребёнок отравился жидкостью для розжига
15:13
На выставке в США произошла смертельная перестрелка, много раненых
14:43
Голикова рассказала, когда будет предложен механизм обеления «серых» зарплат
14:30
ДТП с королевской машиной в Камбодже: принц пострадал, его супруга погибла
14:16
Метро Петербурга в дни матчей ЧМ будет работать до 2-3 часов ночи
13:57
Рядом с Тучковым мостом выловили неизвестного в бордовых носках
13:48
В Екатеринбурге приютили египетского болельщика, оказавшегося на улице
13:30
Пассажирский поезд сошёл с рельсов в Казахстане, погиб подросток
13:12
В Таврическом саду петербурженку спасли от шага в вечность
12:57
Македония получила новое название
12:44
Более миллиона россиян подписали петицию против повышения пенсионного возраста
12:29
ФИФА объяснила, почему стадион в Екатеринбурге казался полупустым
12:15
Минобороны показало запуск на орбиту спутника ГЛОНАСС
12:00
Семак: Жду возвращения Дзюбы в «Зенит» и, конечно, хочу видеть его в команде
11:49
«За рулём 20 часов»: московский главк выложил видео допроса таксиста, сбившего иностранцев
11:31
Дзагоев не полетит в Петербург на матч со сборной Египта из-за травмы
11:14
После поножовщины в Чесменской церкви охранник находится в тяжёлом состоянии
10:52
Турция хочет открыть научную базу в Антарктике
10:38
Сенаторы США готовятся посетить Россию, чтобы «понять, что происходит»
10:16
Под Гатчиной поезд снёс автомобиль, залетевший сквозь шлагбаум, и начался пожар
10:02
ФИФА показала лучший момент дня на чемпионате мира
01:18
В Новой Голландии устроят суд истории
00:29
В воскресенье в Петербурге ожидается плюс 25 градусов
00:06
Поймать звезду с неба и осьминога на лету: в Китае прошёл дождь из моллюсков
16/06
В ночном клубе в Венесуэле слезоточивый газ убил 17 человек
16/06
Россия и Саудовская Аравия хотят предложить ОПЕК+ увеличить добычу нефти
16/06
Российский альпинист погиб на легендарной горе в Альпах
16/06
Разлетелись, как кегли: наезд такси на иностранцев в Москве попал на видео
16/06
В связи с ЧМ петербуржцам запретили разводить костры и – почти – ходить в лес
16/06
Россию захватывает волна акций против повышения пенсионного возраста
16/06
Таксист в Москве вылетел на тротуар и сбил мексиканских болельщиков
16/06
Второй ангар за день: пожар на Кременчугской видно с Невского, очевидцы спасают машины
16/06
Глава Афганистана продлил перемирие с талибами, незадолго до этого погибли 20 человек
16/06
В Петербурге арендаторы выгнали центр для ЛГБТ-фанатов с площадки на Конюшенной
16/06
На квадроциклах под Екатеринбургом погибли четверо, в том числе дочь крупного промышленника
16/06
О поножовщине в Чесменской церкви сообщили очевидцы
16/06
Выпивавшего на кушетке императрицы в Павловском дворце арестовали на два месяца
16/06
ЕСПЧ принял жалобу активиста «Весны», оштрафованного за пикет у Смольного
16/06
Смольный рассказал о ребёнке, упавшем с высоты во время футбольного матча
16/06
Чемпион России разбился на самолёте Як-52, выполняя «бочку»
16/06
В Петербурге началась подготовка к пробной переписи населения
16/06
На ЗСД пробка, скорость потока 6 км/ч
16/06
Восьмиметровый питон в Индонезии целиком съел женщину
16/06
Скончался дирижер Геннадий Рождественский
16/06
Футболисту Салаху на день рождения в Чечне подарили торт в 100 кг
16/06
Смольный назначил директора в Исаакиевский собор
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
17.06.2018 16:20

В Пороховых насильник в медицинской маске снял свою жертву на видео

Молодая женщина стала жертвой насильника в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Мужчина предпочёл спрятать своё лицо под медицинской маской, но заснять на камеру происходящее не постеснялся.

Как стало известно «Фонтанке» 17 июня, с заявлением в полицию обратилась 27-летняя жительница Тульской области. Она рассказала, что накануне ночью в грузовом лифте на проспекте Ударников к ней проявил нездоровый сексуальный интерес неизвестный мужчина в медицинской маске. Чтобы принудить девушку к удовлетворению своих потребностей, он воспользовался угрозами. Непотребную сцену снял на видео.

Позже полиция задержала предполагаемого насильника. 27-летнего ранее судимого горожанина нашли неподалёку от места преступления.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Победа»
31.05.2018 18:14

Билеты на летние рейсы «Победы» оказались на 40% дешевле средних по рынку

Статистику средних цен покупки авиабилетов, опубликовал OneTwoTrip. Сервис учитывал регулярные рейсы 15 российских авиакомпаний с вылетом в течение июня — августа 2018 года
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00

Россияне полюбили китайские кроссоверы

Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20

Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом

Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Полицейские Пулково надолго испортили футбольное настроение Чавесу и Чунки из Перу
Автобусы в парке на Бухарестской выпустили плотное чёрное облако
В Афганистане новый взрыв, его устроил смертник
«Девяткино» закрывали на проветривание из-за запаха гари
Подробности ДТП с пожаром на переезде под Гатчиной: барьеры не остановили машину
Женщина с криками порезала людей во Франции
Один из лидеров «Аль-Каиды» захвачен в Ливии
Подозреваемый в стрельбе на выставке в США задержан
СМИ: На аргентинских болельщиков в Москве с шестого этажа упал неизвестный
В Пороховых насильник в медицинской маске снял свою жертву на видео
Ночная пьянка в Павловском дворце с выносом бесценного
«Карманный» отдел петербургского УгРо изолировал Бубу и его друзей от болельщиков
Жулики постановили воровать только у гостей из НАТО
Арестован за незаконный арест
На белом катере к такой-то матери
«При новой власти в Армении, возможно, уже не будут «отжимать»
За «Графом Монте-Кристо» пришли из полиции
Колесо судьбы
Что не так со «смертью» и «воскрешением» Аркадия Бабченко
Киевские журналисты об убийстве Бабченко: Наша задача - не дать потеряться важной информации
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Минобороны показало запуск на орбиту спутника ГЛОНАСС

скриншот видео с сайта youtube.com

«За рулём 20 часов»: московский главк выложил видео допроса таксиста, сбившего иностранцев

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Иран выиграл благодаря автоголу марокканского нападающего на арене «Санкт-Петербург»

Новости компаний
«Победа»
31.05.2018 18:14
Билеты на летние рейсы «Победы» оказались на 40% дешевле средних по рынку
Статистику средних цен покупки авиабилетов, опубликовал OneTwoTrip. Сервис учитывал регулярные рейсы 15 российских авиакомпаний с вылетом в течение июня — августа 2018 года
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00
Россияне полюбили китайские кроссоверы
Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20
Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом
Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
Проект реновации Апраксина двора, фото: spbinvestment.ru.
24.05.2018 11:00
Концерн «Питер» готов преобразовать Апраксин двор
Концерн «Питер» - один из крупных частных собственников Апраксина двора и, как и город, заинтересован в его дальнейшей судьбе.
Платформа ОФД
25.04.2018 08:00
Как «Платформа ОФД*» упрощает переход на онлайн-кассы
«Вторая волна» перехода на новый порядок использования контрольно-кассовой техники коснется, в основном, малого и микро-бизнеса – предпринимателей на ЕНВД и ПСН*. Сроки поджимают – нужно успеть до 1 июля 2018 года
Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
24.04.2018 17:00
«Алмаз-Антей» покажет разработки систем связи и радиолокации
«Концерн ВКО Алмаз-Антей» представит собственные проекты и оборудование на 30-й международной выставке информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2018». Выставка пройдёт с 24 по 27 апреля 2018 года в московском «Экспоцентре»
предоставлено компанией Setl City
20.04.2018 17:50
«Петербургская Недвижимость» дарит скидки на квартиры от Setl City
«Петербургская Недвижимость» 21 апреля приглашает всех на весенний праздник «Моя улица» в ЖК «Солнечный город». Это возможность познакомиться с популярным проектом, весело провести время и получить скидку на покупку квартиру от девелопера Setl City.
фото предоставлено компанией ООО "Эльдорадо"
17.04.2018 08:00
«Эльдорадо» подарит скидки в честь открытия магазина на Энгельса.
Грандиозное открытие нового, восемнадцатого магазина сети «Эльдорадо» в Петербурге пройдет с 19 по 22 апреля в ТК «Озерки». Покупателей ждут скидки до 50%, подарки, бонусы* и беспроцентная рассрочка**.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
22.03.2018 16:27
Магнит на счетчике обошелся потребителю МРСК Северо-Запада в 45 тысяч рублей
Специалисты филиала «Архэнерго» выявили факт безучетного потребления электроэнергии
Магазин "Кей"
21.03.2018 10:00
Новые iPhone: эксперты КЕЙ делятся своими прогнозами на март 2018
Для фанатов продукции Apple год начался удачно, была выпущена смарт-колонка, которая позволила компании войти в новый для себя сегмент и подарить пользователям качественную портативную акустику со встроенной помощницей. Чего еще ожидать в марте 2018 года от Apple? Разбираемся вместе с экспертами КЕЙ
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.