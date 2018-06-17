В Пороховых насильник в медицинской маске снял свою жертву на видео

Молодая женщина стала жертвой насильника в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Мужчина предпочёл спрятать своё лицо под медицинской маской, но заснять на камеру происходящее не постеснялся.

Как стало известно «Фонтанке» 17 июня, с заявлением в полицию обратилась 27-летняя жительница Тульской области. Она рассказала, что накануне ночью в грузовом лифте на проспекте Ударников к ней проявил нездоровый сексуальный интерес неизвестный мужчина в медицинской маске. Чтобы принудить девушку к удовлетворению своих потребностей, он воспользовался угрозами. Непотребную сцену снял на видео.

Позже полиция задержала предполагаемого насильника. 27-летнего ранее судимого горожанина нашли неподалёку от места преступления.