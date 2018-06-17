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17.06.2018 16:15

Располовиненный корабль нашли посредине Финского залива

Руководитель экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» Константин Богданов заявил об обнаружении интернациональной российско-финской командой эскадренного миноносца «Новик», передает 17 июня «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости.

В 1913 году этот корабль считался самым быстрым. Он также участвовал в боевых действиях во время Первой мировой войны.

«Корабль лежит на глубине 75 метров посередине Финского залива. Корпус разломан на две части в результате подрыва на мине», — заявил Богданов.

Он добавил, что на корме можно прочитать название судна на момент гибели – «Яков Свердлов». Место нахождения судна смог определить на основе немецких архивных материалов российский историк Михаил Иванов.


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15.06.2018 13:18
Количество банкротов в стране побило исторический рекорд
Количество признанных банкротами россиян в период с января по март увеличилось в полтора раза по сравнению с первым кварталом 2017 года и достигло 8966 человек, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Объединенного кредитного бюро (ОКБ)
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15.06.2018 12:17
Setl City высадит почти 4,5 тысячи растений в ЖК «Полюстрово Парк»
Setl City высадит почти 4,5 тыс. деревьев и кустарников на территории ЖК «Полюстрово Парк» и общеобразовательной школы в этом проекте. Среди них – рябины, краснолистные клены, липы, кизильник, шиповник и барбарис
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Аэрофлот получил сорок третий российский самолет Sukhoi Superjet 100
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Компания Л1
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