В Сертолово маленький ребёнок отравился жидкостью для розжига

Отдых на природе закончился госпитализацией для двухлетнего ребёнка в Сертолово. Пока родители занимались шашлыками, малыш попытался утолить жажду с помощью жидкости для розжига.

Как стало известно «Фонтанке» 17 июня, накануне вечером в пятую детскую городскую больницу привезли с отравлением двухлетнего мальчика. Врачи оценили его состояние как среднетяжёлое.

Родители ребёнка пояснили, что во время пикника в коттеджном посёлке «Слобода» в Сертолово малыш сделал пару глотков из бутылки с жидкостью для розжига.