На выставке в США произошла смертельная перестрелка, много раненых

Неизвестный открыл огонь на выставке Art All Night в городе Трентон, в штате Нью-Джерси, передает 17 июня Trentonian со ссылкой на полицию. Один человек скончался.

Погибший, 33-летний мужчина, возможно, был одним из стрелков. С ранениями госпитализированы около 20 человек, включая 13-летнего подростка в критическом состоянии. В критическом состоянии находятся ещё трое пострадавших.

Инцидент произошёл ночью (около 10 часов по московскому времени) на ежегодной круглосуточной выставке. Стрелявший не установлен, есть несколько подозреваемых. Причины и точное число раненых также пока неизвестны. Полиция нашла более 70 стреляных гильз.

После первого выстрела полицейский, находившийся не при исполнении служебных обязанностей, открыл ответный огонь. Началась паника, люди побежали к выходу. Полиция выясняет, чей именно выстрел оказался смертельным.