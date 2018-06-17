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17.06.2018 14:43

Голикова рассказала, когда будет предложен механизм обеления «серых» зарплат

Российский вице-премьер Татьяна Голикова в интервью для телепрограммы «Итоги недели» рассказала, что власти страны планируют в ближайшее время разработать механизм по обелению «серых» зарплат. Об этом 17 июня сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости.

По словам Голиковой, вопрос «серых» зарплат является сложной темой. «Я думаю, что на отрезке 2018-го — первой половины 2019 года мы предложим механизм обеления заработных плат для тех, кто сегодня находится в серой экономике», — сказала Голикова.

Ранее Голикова заявила, что число трудоспособных россиян ежегодно снижается на 400 тысяч. Таким образом она объяснила необходимость пенсионной реформы.


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15.06.2018 13:18
Количество банкротов в стране побило исторический рекорд
Количество признанных банкротами россиян в период с января по март увеличилось в полтора раза по сравнению с первым кварталом 2017 года и достигло 8966 человек, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Объединенного кредитного бюро (ОКБ)
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15.06.2018 12:17
Setl City высадит почти 4,5 тысячи растений в ЖК «Полюстрово Парк»
Setl City высадит почти 4,5 тыс. деревьев и кустарников на территории ЖК «Полюстрово Парк» и общеобразовательной школы в этом проекте. Среди них – рябины, краснолистные клены, липы, кизильник, шиповник и барбарис
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09.06.2018 11:13
Аэрофлот получил сорок третий российский самолет Sukhoi Superjet 100
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