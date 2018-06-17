Голикова рассказала, когда будет предложен механизм обеления «серых» зарплат

Российский вице-премьер Татьяна Голикова в интервью для телепрограммы «Итоги недели» рассказала, что власти страны планируют в ближайшее время разработать механизм по обелению «серых» зарплат. Об этом 17 июня сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости.

По словам Голиковой, вопрос «серых» зарплат является сложной темой. «Я думаю, что на отрезке 2018-го — первой половины 2019 года мы предложим механизм обеления заработных плат для тех, кто сегодня находится в серой экономике», — сказала Голикова.

Ранее Голикова заявила, что число трудоспособных россиян ежегодно снижается на 400 тысяч. Таким образом она объяснила необходимость пенсионной реформы.