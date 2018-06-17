ДТП с королевской машиной в Камбодже: принц пострадал, его супруга погибла

Принц Камбоджи Нородом Ранарит вместе со своей супругой Оук Пхалла 17 июня попали в серьёзное ДТП на юге страны, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «Синьхуа» и Reuters.

По предварительным данным правоохранительных органов, около 9 часов в провинции Кампонгсаом в автомобиль королевской семьи врезалось такси, двигавшееся по встречной полосе.

74-летний принц получил травмы головы и ног, но не тяжёлые, его госпитализировали на вертолёте. А его 39-летнюю жену медики спасти не смогли: она скончалась в больнице. Кроме того, по данным СМИ, пострадали пять пассажиров такси.