Рядом с Тучковым мостом выловили неизвестного в бордовых носках

Полиция устанавливает личность утопленника, пробывшего в воде не один день. Нашли погибшего рядом с Тучковым мостом.

Как стало известно «Фонтанке» 17 июня, в субботу утром прохожие заметили обездвиженное тело в Малой Неве, напротив 26 дома по набережной Макарова. Прибывшие на место оперативные службы вытащили на берег труп мужчины. Утопленник долгое время провёл в воде, определить его возраст и личность пока не удалось.

Одет погибший в чёрную кофту, синие бриджи, бордовые носки и чёрные кроссовки. Признаков насильственной смерти на теле не найдено.