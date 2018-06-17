В Екатеринбурге приютили египетского болельщика, оказавшегося на улице

Жительница Екатеринбурга приютила болельщика сборной Египта по футболу, который остался без жилья, сообщает 17 июня местное издание Е1.ru. Завтра он продолжит своё путешествие по России и улетит в Санкт-Петербург.

«В чате, где общаются жители нашего дома, появилось сообщение, что возле одной из секций комплекса стоит иностранец. Был уже вечер, довольно холодно. Он показывал на телефоне адрес забронированной квартиры, звонил в домофон, но ему никто не отвечал. Я согласилась бесплатно предоставить ему одну из комнат моей квартиры. Он удивлялся, что с него не возьмут денег», – рассказала женщина по имени Нина, которая помогла египтянину Исмаилу. Исмаил сначала снимал в Екатеринбурге хостел, но ему там не понравилось, и он решил пожить в квартире. Забронировал её, заплатил за двое суток 6 тысяч рублей, но так и не смог заселиться.

После случая с Исмаилом пользователи городских форумов сообщили, что в аналогичном положении якобы оказались уругвайские болельщики.

По данным издания, сотрудники полиции территориального ОВД приступили к проверке.

Накануне СМИ сообщили о «приключении» других болельщиков, швейцарских: они случайно попали в зону боевых действий в Донбассе. Любители футбола ехали на машине в Россию на чемпионат, а навигатор отправил их через Донецк, при этом они даже не знали, что на юго-востоке Украины идут боевые действия, писала «Газета.Ru».

О том, как путешествует по России компания из 13 аргентинских болельщиков, читайте на «Фонтанке»: они приехали на чемпионат мира семьями.