Пассажирский поезд сошёл с рельсов в Казахстане, погиб подросток

Фирменный пассажирский поезд «Байтерек», который следовал из Астаны в Алма-Ату, сошёл с рельсов 17 июня около 14 часов по местному времени, не доезжая станции Шу в Жамбылской области Казахстана, сообщило информационное агентство Tengrinews.kz со ссылкой на очевидцев крушения.

Информацию подтвердил официальный представитель КЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов. С рельсов сошли восемь вагонов поезда.

По сообщению агентства, в результате ЧП погиб подросток, ещё трое пассажиров получили ранения.

Для ликвидации последствий схода подняты восстановительные поезда станции Шу и Сары-Шаган. Для выяснения причин схода создана специальная комиссия АО «НК «КТЖ», сообщается на официальном сайте национального оператора железных дорог «Казакстан темир жолы».