"Даже бесстрастный Путин улыбался": что пишут иностранные СМИ о мундиале

Владимир Владимирович, укрепляющий свое положение на международной арене, ликование до самых небес на «Лужниках», дружба народов на Красной площади, – что западные СМИ увидели и что написали о чемпионате мира.

Для многих иностранных СМИ присутствие на стадионе на матче открытия турнира президента России Владимира Путина стало едва ли не главной темой, затмившей даже сам футбол.

«После «черной полосы» к Путину пришла «белая». Российский президент набирает силу благодаря разногласиям на Западе, успеху в Сирии, росту цен на нефть и улучшению международной обстановки. Накануне чемпионата мира по футболу в России Владимир Путин выглядит довольным. Он пообещал спортсменам, болельщикам и туристам радушный прием. Пока западные оппоненты выглядят непоследовательными, раздираемые внутренними ссорами, Путин укрепляет свое положение на международной арене», – пишет El Pais (Испания).

«Когда на открытии чемпионата мира к микрофону с приветствием вышел Владимир Путин, было видно, что он глубоко удовлетворен происходящим», – рассказывает для Dagens Nyheter (Швеция) Анна-Лена Лаурен. – «Он шел к этому много лет: иметь возможность постоять в свете рампы в ситуации — не тогда, когда Россию облагают санкциями и штрафами или ругают за аннексию Крыма и войну в Сирии, — а в тот момент, когда она просто принимает гостей на грандиозном мероприятии, которое обожает целый мир».

Рассказывая об итоге самого матча, в котором сборная России обыграла Саудовскую Аравию, шведская журналистка вспоминает:

«Я выхожу с пустого стадиона и думаю о том, как же сильно России была нужна эта победа. О том, что футбол — один из самых красивых видов спорта в мире, о том, как мои русские друзья стеснялись и вышучивали свою команду, и о том, как они счастливы сейчас. О том, как жаль, что Россия не всегда может укрепить свою веру в себя через спорт. Русский народ не ждал многого от своей сборной. Но надеялся. Надеялся на что-то невероятное. Когда оказалось, что финальный счет против Саудовской Аравии — 5:0 в пользу России, стадион «Лужники» чуть на воздух не взлетел. Ликование поднялось до самых летних небес. Игроки столько раз обруганной команды гордо подняли головы».

Главным героем того матча западная пресса называет то Александра Головина, забившего гол и отдавшего два голевых паса (и один предголевой), то автора дубля Дениса Черышева.

«Мало найдется футболистов, которые могут похвастаться мячом, забитым на чемпионате мира, да еще когда их страна является организатором мероприятия, и тем более в матче открытия. Черышев забил не один, а два гола. Причем оба были великолепно выполнены, и они наверняка станут одними из самых запоминающихся не только начального этапа, но и всего чемпионата», – восторгается La Vanguardia (Испания).

Corriere dello Sport (Италия) вышла с заголовком на первой полосе «Супер Головин». В то же время The New York Times продолжал наблюдать за тем, что творилось в президентской ложе, после фантастического гола Головина после штрафного.

«На трибуне для почетных гостей даже российский президент Владимир Путин, обычно бесстрастный и невозмутимый, скривил уголки рта, обозначив с трудом различимую улыбку. Этот чемпионат мира по футболу с самого начала считают путинским. Он помог набрать голоса, чтобы турнир прошел в России. Он выкрутил руки российским олигархам, чтобы те оплатили расходы. Он делает это, чтобы показать своим гражданам и остальному миру силу и мощь России.

Но в тот момент, когда Головин стоял на поле стадиона «Лужники», широко раскинув руки и приглашая всех искупаться в лучах славы от победы России над Саудовской Аравией со счетом 5-0, все изменилось. Дело в том, что пока страна-организатор продолжает играть в турнире — пусть 10 дней, пусть дольше — самым важным россиянином на чемпионате мира является не президент страны, а этот распасовщик с детским лицом», – пишет американское издание.

Качество же стартовой игры чемпионата мира The New York Times оценивает не очень высоко.

«Это была игра не самого высокого сорта. Там были неточные пасы и очевидные промахи, Саудовская Аравия была откровенно слаба, а российские футболисты время от времени ходили шагом. В то же время, благодаря Головину и Черышеву, который забил два гола (включая тот, что может претендовать на звание лучшего на чемпионате), у хозяев возникло незнакомое им чувство радостного оптимизма и ощущение того, что хозяева они по праву. Конечно, Путин почувствовал облегчение, как и все остальные. Он не любит неудачи», – пишет нью-йоркская газета.

Датская телекомпания DR ярко описывает атмосферу среди обычных болельщиков.

«В одном углу площади грохочут арабские ритмы и раздаются кричалки во славу Мо Салаха — тут празднуют египтяне. Рядом под латиноамериканские мелодии пляшут уругвайцы. В другой стороне аргентинцы машут флагами с Месси, и всех их пытаются перекричать бразильцы, колумбийцы и австралийцы. Болельщики со всего мира собираются на Манежке в полушаге от Красной площади. Кругом майки с номерами кумиров, дудки, гитары, улыбки и радость. Но гвоздь программы здесь — горячие перуанцы. Россияне и туристы из других стран осаждают их ради селфи, рукопожатий и воздушных поцелуев», – рассказывают датские журналисты.

На атмосфере праздника сосредоточился британский телеканал Sky News.

«Одна из вещей, которая действительно бросается в глаза сейчас в России, состоит в том, что футбол сплотил людей. Русские по своей природе не относятся к тем людям, которые любят публично выражать свои чувства на публике, однако именно это произошло в фан-зоне возле великолепного стадиона «Лужники», где их национальная команда обыграла сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0», – подводит итог Sky News.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»