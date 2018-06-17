В Таврическом саду петербурженку спасли от шага в вечность

Жизнь горожанки чуть не прервалась под деревом в парке в центре Санкт-Петербурга. Спасти молодую женщину удалось благодаря случайным прохожим.

Как стало известно «Фонтанке» 17 июня, накануне утром прогуливающиеся по Таврическому саду горожане заметили расстроенную женщину. Она стояла рядом с деревом, на ветке которого был привязан платок. От прыжка в вечность её отделял один шаг. Очевидцы почувствовали угрозу и не дали совершить задуманное.

На Потёмкинскую улицу вызвали скорую, петербурженку забрали в больницу. На вид пострадавшей около 30 лет, с собой у неё была кредитная карта, где указаны её имя и фамилия.