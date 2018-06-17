65 на 63 и НДС+

Еще
15:25 17.06.2018
Особое мнение / Андрей Заостровцев все авторы
Андрей Константинов
Александр Горшков
Евгений Вышенков
Георгий Полтавченко
Лев Лурье
Борис Вишневский
Александр Беренда
Александр Боровский
Александр Карпов
Александр Кузьмин
Александр Покровский
Александр Почуев
Александр Ткаченко
Александр Урицкий
Александра Медведева
Алексей Лепорк
Алина Циопа
Анатолий Несмиян
Андрей Анохин
Андрей Дмитриев
Андрей Заостровцев
Андрей Захаров
Андрей Курпатов
Андрей Лебедев
Андрей Мартьянов
Андрей Меньшенин
Андрей Могучий
Андрей Нелидов
Анна Невская
Антон Мухин
Борис Подопригора
Вадим Тюльпанов
Валентина Матвиенко
Валерий Зинченко
Валерий Федотов
Василий Кичеджи
Вера Камша
Виталий Милонов
Владимир Чуров
Владлен Чертинов
Галина Леонтьева
Георгий Сатаров
Григорий Кунис
Григорий Явлинский
Даниил Коцюбинский
Денис Коротков
Дмитрий Карпушин
Дмитрий Травин
Евгений Зеленев
Евгений Хакназаров
Екатерина Галанова
Елена Зеликова
Елена Киселева
Елена Таранущенко
Жанна Зарецкая
Иван Арцишевский
Иван Шаховской
Игорь Албин
Игорь Дивинский
Игорь Шушарин
Ирина Тумакова
Константин Добрынин
Константин Ранкс
Константин Серов
Красимир Врански
Лев Годованник
Максим Левченко
Максим Резник
Марианна Баконина
Мария Ромейко-Гурко
Михаил Бродский
Михаил Гончаров
Михаил Лабковский
Михаил Трофименков
Надежда Кеворкова
Наталья Шатихина
Николай Буров
Николай Нелюбин
Олег Мухин
Павел Котляр
Ринат Умяров
Светлана Савинова
Семён Довжик
Сергей Виватенко
Сергей Шелин
Станислав Белковский
Татьяна Протасенко
Фабио Мастранжело
Федор Погорелов
Юрий Грымов
Юрий Мамин
Юрий Новолодский
Андрей Заостровцев
Пришлите свою новость!
14:43
Голикова рассказала, когда будет предложен механизм обеления «серых» зарплат
14:30
ДТП с королевской машиной в Камбодже: принц пострадал, его супруга погибла
14:16
Метро Петербурга в дни матчей ЧМ будет работать до 2-3 часов ночи
13:57
Рядом с Тучковым мостом выловили неизвестного в бордовых носках
13:48
В Екатеринбурге приютили египетского болельщика, оказавшегося на улице
13:30
Пассажирский поезд сошёл с рельсов в Казахстане, погиб подросток
13:12
В Таврическом саду петербурженку спасли от шага в вечность
12:57
Македония получила новое название
12:44
Более миллиона россиян подписали петицию против повышения пенсионного возраста
12:29
ФИФА объяснила, почему стадион в Екатеринбурге казался полупустым
12:15
Минобороны показало запуск на орбиту спутника ГЛОНАСС
12:00
Семак: Жду возвращения Дзюбы в «Зенит» и, конечно, хочу видеть его в команде
11:49
«За рулём 20 часов»: московский главк выложил видео допроса таксиста, сбившего иностранцев
11:31
Дзагоев не полетит в Петербург на матч со сборной Египта из-за травмы
11:14
После поножовщины в Чесменской церкви охранник находится в тяжёлом состоянии
10:52
Турция хочет открыть научную базу в Антарктике
10:38
Сенаторы США готовятся посетить Россию, чтобы «понять, что происходит»
10:16
Под Гатчиной поезд снёс автомобиль, залетевший сквозь шлагбаум, и начался пожар
10:02
ФИФА показала лучший момент дня на чемпионате мира
01:18
В Новой Голландии устроят суд истории
00:29
В воскресенье в Петербурге ожидается плюс 25 градусов
00:06
Поймать звезду с неба и осьминога на лету: в Китае прошёл дождь из моллюсков
16/06
В ночном клубе в Венесуэле слезоточивый газ убил 17 человек
16/06
Россия и Саудовская Аравия хотят предложить ОПЕК+ увеличить добычу нефти
16/06
Российский альпинист погиб на легендарной горе в Альпах
16/06
Разлетелись, как кегли: наезд такси на иностранцев в Москве попал на видео
16/06
В связи с ЧМ петербуржцам запретили разводить костры и – почти – ходить в лес
16/06
Россию захватывает волна акций против повышения пенсионного возраста
16/06
Таксист в Москве вылетел на тротуар и сбил мексиканских болельщиков
16/06
Второй ангар за день: пожар на Кременчугской видно с Невского, очевидцы спасают машины
16/06
Глава Афганистана продлил перемирие с талибами, незадолго до этого погибли 20 человек
16/06
В Петербурге арендаторы выгнали центр для ЛГБТ-фанатов с площадки на Конюшенной
16/06
На квадроциклах под Екатеринбургом погибли четверо, в том числе дочь крупного промышленника
16/06
О поножовщине в Чесменской церкви сообщили очевидцы
16/06
Выпивавшего на кушетке императрицы в Павловском дворце арестовали на два месяца
16/06
ЕСПЧ принял жалобу активиста «Весны», оштрафованного за пикет у Смольного
16/06
Смольный рассказал о ребёнке, упавшем с высоты во время футбольного матча
16/06
Чемпион России разбился на самолёте Як-52, выполняя «бочку»
16/06
В Петербурге началась подготовка к пробной переписи населения
16/06
На ЗСД пробка, скорость потока 6 км/ч
16/06
Восьмиметровый питон в Индонезии целиком съел женщину
16/06
Скончался дирижер Геннадий Рождественский
16/06
Футболисту Салаху на день рождения в Чечне подарили торт в 100 кг
16/06
Смольный назначил директора в Исаакиевский собор
16/06
Автобус влетел в скалу в Боливии, много погибших
16/06
Переход через Лиговский закрыла непростая коробка
16/06
Скоро миллион: петиции против повышения пенсионного возраста набирают обороты
16/06
Плотные пробки собрались на трассах на выезд из Петербурга
16/06
Глава Минкомсвязи уверяет, что острота проблемы «закона Яровой» уже снята
16/06
Медведев отправил в Госдуму законопроект о повышении НДС
16/06
Бензовоз на Парашютной протаранил полицейский автомобиль
16/06
Водитель на Орбели пнул полицейского машиной и уехал на спущенном от пули колесе
16/06
Шведский город ввел лицензии на попрошайничество из-за нашествия цыган из ЕС
16/06
«Беспорядочная стрельба» на «Юноне» привела полицию к детской игрушке
16/06
Мощный пожар в Купчино наблюдали из соседних районов
16/06
Пенсионный законопроект внесён в Госдуму. Голикова рассказала, на сколько вырастет пенсия
16/06
Экс-президент Бразилии будет комментировать матчи ЧМ-2018 из тюрьмы
16/06
ДТП в Петербурге: лобовые, «перевёртыши» и смерть от троллейбуса
16/06
Голос Стивена Хокинга отправили к ближайшей чёрной дыре
16/06
Из-за «кражи интеллектуальной собственности Китаем» США вводят пошлины на китайские товары 6 июля
16/06
Двухлетнего ребёнка увезли в больницу с матча Иран – Марокко, он летел три метра
16/06
После e-mail в петербургском метро искали взрывчатку на 69 станциях
16/06
Британские журналисты сравнили болельщиц России и Саудовской Аравии
16/06
Советники Трампа проигнорировали его идею пригласить Путина
16/06
Оценку футбольным фанатам выставили петербургские дворники
16/06
Цирковые арены Петербурга сменят времена года ради крупных хищников
16/06
Музыканты из португальского Алкобаса проявят себя на петербургской сцене
16/06
Ford разработал умную куртку для велосипедистов со встроенными поворотниками
Предыдущие новости
Архив материалов
Версия для печати
17.06.2018 13:07
65 на 63 и НДС+
Перефразируя вождя мирового пролетариата теперь с полным основанием можно сказать: «Повышение пенсионного возраста, о котором так долго всему миру говорили сислибы, свершилось!». Напомню, что сислибы – это системные либералы. Их же системные антиподы столь же долго все отрицали. Но отрицание это было в стиле пьесы «ихтамнет», которая под конец всегда оборачивается своей противоположностью: «ихтаместь».

Огорчаются не все

  Сразу скажу, что не все огорчаются по поводу разворачивающегося пенсионного действа. Например, те, кто уже вскочил на подножку уходящего советского пенсионного поезда. Успел в последний его вагон. Наконец-то действующие пенсы поняли, что словосочетание «пенсионная реформа» − это не про них. Невольно вспоминаешь Высоцкого: «А нынешние как-то проскочили».  По другому поводу сказано было, но тем не менее…

  Они, конечно, не больно рассчитывают на обещанные Медведевым прибавки. Даже если и будут, сколько-нибудь заметно они жизнь людей преклонного возраста не поправят. Так, мелочишка на молочишко. Их «не огорчение» другого свойства: «Ух, пронесло!». Посчастливилось родиться, допустим, в 1958, а не в 1968 году. 

  Есть и те, кто выше всего этого. Все погононосители проходят у нас по другому разряду. Это – привилегированное сословие и его проблемы гражданских не касаются. В 45 дадут близкую к зарплате пенсию, подарят квартиру, а знакомые отставники устроят в какую-нибудь охранную контору. Живи, жри, запивай шашлыки водкой на даче и помри от «здорового образа жизни» в 55-60. Утешением будет салют на похоронах. 

  Беда миновала и тех, кто работает в тяжелых условиях и на вредных производствах. Хотя их работа там – это уже сама по себе беда. Зато другая стороной прошла: выходить на пенсию они смогут, как и раньше. И тут у непричастного появляется вопрос: а какого черта общество должно оплачивать тех, кто всю трудовую биографию гнал прибыль какому-нибудь Дерипаске на КрАЗе? Вот бы Дерипаска и выдавал бы им раннюю пенсию из своего кармана. Почему банкет за мой счет?

  Далее нельзя пройти мимо и такого факта: смешанными чувствами встречают это нововведение те, кто не собирался уходить на пенсию. Возьмем, к примеру, такой контингент, как вузовские преподаватели. Еще совсем недавно их с работы только вперед ногами выносили. Несмотря ни на какой возраст оторвать от пусть скудной, но все-таки кормушки, никак было нельзя. А пенсия рассматривалась как автоматическая прибавка к зарплате (некая «доплата за возраст»).   

  Теперь конкуренция несколько обострилась и контракты на очередной срок не продлеваются столь легко. Особенно перевалившим за пенсионный возраст. В то же время в госучреждениях есть традиция: не выгонять до наступления пенсионного возраста. Так что в итоге здесь, с одной стороны, имеются потери (пенсионных выплат за 5/8 лет), а, с другой стороны, можно говорить и о том, что это почти гарантия задержаться на работе на те же годы.  

Женщинам дали 8 лет

Прибавки к пенсионному возрасту. Радуйтесь! Теперь никто старухой в 55 не назовет. Официально не положено. Только в 63! Впереди «поздняя молодость» в виде счастливого предпенсионного возраста. За это время вы, дорогие мои, потеряете из расчета средней пенсии по стране (примем ее округленно за 14 тыс.) 14 × 96 мес. = 1 млн. 344 тыс. руб.

  И это еще не все! Предположим, что медведевский пакет – не фуфло и каждый год пенсии вырастают на 1 тыс. руб. Первый год потери от неполученных прибавок к пенсии составят 12 тыс., второй 24 тыс., третий – 36 тыс. и т.д. Не трудитесь считать. Получается 432 тыс. Итого, таким образом, 1 млн. 776 тыс. В среднем получается 18,5 тыс. в расчете на 1 месяц (617 руб. в день) или, соответственно, 222 тыс. руб. в год. Что ж, за элексир молодости надо платить!

  Сейчас в момент оформления пенсий 80 % пенсионеров продолжают работать. Отдельно цифр по мужчинам и женщинам, к сожалению, не нашел. Но явно этот процент у женщин не ниже. Теперь представим себе, что в 2018 г. некая абстрактная женщина оформила пенсию в размере средней и продолжает работать до 63-х. Живет на зарплату, а пенсию откладывает. И получает в Сбере 5 % годовых. Возьмем (расчет грубый, но не до тонкостей) среднегодовой упущенный доход в 222 тыс. руб. И подсчитаем неполученные за 8 лет проценты в абсолютном измерении. По правилам сложных процентов получится 222 × (1 + 0,05)8 = 222 × 1,48 = 329 тыс. руб. Сложим и получим: 1 776 + 329 = 2 105 тыс. руб. По нынешним ценам так и на очень скромную квартирку где-нибудь в Янино может хватить.

  На этом злоключения «нашей» женщины не заканчиваются. Предположим, что ее среднемесячная зарплата равна средней по стране (примем ее с некоторым приращением за 40 тыс. руб.). За 8 лет работы она перечислит в Пенсионный фонд (40 × 0,22) 96 = 845 тыс. руб. Подведем итог: недополучение 2 105 тыс. руб., перечисление – 845 тыс. руб. Если ради интереса сложить упущенные доходы с трансфертами, то имеем 2 950 тыс. руб. на одну женщину за эти 8 лет. Или, округленно, 3 млн.

  Вот такой у нас «женский день» получился. Что же касается мужчин, то тут потери поменьше. Если, конечно, брать те же средние величины. Те же 14 тыс. умножим на 60 месяцев и получим 840 тыс. руб. Мужской «медведевский пакет» весит лишь 12 + 24 + 36 + 48 + 60 = 180 тыс. Итого 1 млн. 20 тыс. или 17 тыс. в расчете на 1 месяц (567 руб. в день). Поскольку в год здесь получается 204 тыс., то аналогичное предположение относительно вкладов в Сбер принесет (а, точнее, унесет) сумму = 204 × (1 + 0,05)5 = 261 тыс. руб. Подведем окончательный итог: 1 млн. 281 тыс. руб. против «женских» 2 млн. 105 тыс. Или, в относительном выражении, 61 % от женских потерь. И легко подсчитать, что «мужские» взносы в Пенсионный фонд за 5 лет (при той же зарплате в 40 тыс.) будут равны 528 тыс. руб. или 62 % от «женских». 

  Вот такая вот финансовая математика у нас получилась. В завершение только заметим, что у нас часто не замечают самоокупаемость высокооплачиваемых работающих пенсионеров. Достаточно зарабатывать 64 тыс., чтобы своими взносами в Пенсионный фонд покрыть среднюю пенсию в 14 тыс. Если же работающий пенсионер при пенсии в эти самые 14 тыс. зарабатывает более 64 тыс., то он приносит чистый доход, а не расход, Пенсионному фонду. 

НДС плюс 2 процентных пункта

Был 18 %, станет 20 %. Каким и был в 2003 г. и ранее. В Правительстве тупо подсчитали дополнительный доход бюджета в 600 млрд. руб., тупо умножив налоговую базу на 0,2 и вычтя из суммы ту же базу, но умноженную на 0,18. Где учился господин Силуанов – не знаю, лень лезть в Wiki, но вот господин Орешкин (выпускник Вышки) мог бы и подсказать, что повышение налоговой ставки не оставляет неизменной налоговую базу, а сокращает ее. Так что 600 млрд. вряд ли будут. Но это так, мелочь сущая. 

  В деловой прессе отмечают, что пресловутые 600 млрд. – это как раз та сумма, которая зарезервирована для расходов недавно появившегося Фонда развития. Считается, что на 1 руб. инвестиций этого Фонда будут привлекаться 2-3 руб. частных инвестиций. Откуда у частников такие деньги возьмутся, да и есть ли у нас вообще такие частники, – очень большой вопрос. В том, что госинвестиции в России суть казнокрадство, мы не раз убеждались. Все остальное – сомнительно. 

  Народу интересно другое. А именно: как повышение НДС отразится на ценах. Напомню, что он увеличивается на 11 % (20/18 = 1,11), а не на 2 %, как сплошь и рядом говорят экономически неграмотные представители СМИ (если бы только они!). Хорошо, конечно, что сохранились льготы по НДС на основные продтовары, книги, товары детского ассортимента. Однако народ покупает не только это. Слышал много спекуляций на тему влияния повышенного НДС на рост цен. В том, что он будет, сомнений нет. А вот какой – это всегда загадка. Неизвестными величинами являются эластичности спроса и предложения по тем товарам, на которые НДС будет повышен. А не зная их соотношения, нельзя сказать, какая часть возросшего налогового бремени будет переложена на конечного покупателя. 

  Очевидно только одно: обсуждавшийся ранее маневр 22 на 22 (снижение социальных взносов до 22 % и повышение НДС до 22 %) не состоится. Ставки социальных взносов останутся теми же, а НДС вырастет не на 4, а лишь на 2 процентных пункта. Это несколько снизит долю первых, но надо иметь в виду, что налоги на труд (состоящие из этих самых взносов) у нас одни из самых высоких среди стран Восточной Европы и Центральной Азии (уступаем только Белоруссии). Так что дешевый российский труд – это миф (конечно, если фирма не мухлюет с зарплатами). Официально надо платить очень много. И все равно на пенсии не хватает. 

  Возвращаясь к НДС, заметим, что его повышение, в частности, оказало влияние на сохранение ставки Центробанка РФ на прежнем уровне (7,25 %). Значительно выше прогнозируемой инфляции и вопреки сложившемуся тренду на ее постоянное понижение. Объясняется это стремлением противодействовать возможному росту инфляции как раз из-за повышения ставки НДС. 

И снова о пенсиях

  Возможно, в будущем пенсии станут пережитком ушедшей индустриальной эпохи. Работать будут роботы на искусственном интеллекте, а люди в массе своей только потреблять за счет выплат безусловного базового дохода. Вот только долго ли этот искусственный интеллект потерпит паразитов-эксплуататоров. Вдруг из него вылупится свой Маркс и объединятся роботы в новый Интернационал с прежним гимном и слоганом из него: «А паразиты – никогда!». Впрочем, это из разряда фантастики. Пока же реально людям среднего возраста заменить в знаменитом ленинском призыве слово «учиться» на слово «работать». Как многие еще помнят, целых три раза подряд. 

Впрочем, президент РФ для этих людей – единственная надежда. Вдруг в последний момент он захочет сыграть в доброго следователя и слегка скостит срок? А Медведеву отведет роль злодея.

Андрей Заостровцев

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
Новости компаний
Setl City
15.06.2018 20:00

Setl City начала строительство школы в ЖК «Чистое небо»

На территории микрорайона комфорт-класса «Чистое небо», расположенного в Приморском районе Петербурга, компания Setl City начала строительство современной общеобразовательной школы с двумя бассейнами. Образовательное учреждение рассчитано на 1100 учащихся.
Петербургская недвижимость
15.06.2018 18:11

Паркинг по цене аренды – теперь во всех проектах комфорт-класса Setl City

«Петербургская Недвижимость» объявляет о беспрецедентном предложении. Теперь любой паркинг в жилом комплексе комфорт-класса Setl City можно приобрести в рассрочку от застройщика с ежемесячным платежом от 5 000 рублей, что сопоставимо со стоимостью аренды паркинга.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
15.06.2018 18:07

Распродажа оставшихся квартир в ЖК «Образцовый квартал»

Теперь приобрести квартиру Вашей мечты в Пушкине с просторной остекленной лоджией и французским балконом стало еще проще.
другие статьи автора
13:07
65 на 63 и НДС+
22/05
Ричард Пайпс: человек, который понял Россию
08/05
Бесплановая шестилетка и 2024
12/04
А это уже кое-что
Мы в соцсетях

Новости компаний
Setl City
15.06.2018 20:00
Setl City начала строительство школы в ЖК «Чистое небо»
На территории микрорайона комфорт-класса «Чистое небо», расположенного в Приморском районе Петербурга, компания Setl City начала строительство современной общеобразовательной школы с двумя бассейнами. Образовательное учреждение рассчитано на 1100 учащихся.
Петербургская недвижимость
15.06.2018 18:11
Паркинг по цене аренды – теперь во всех проектах комфорт-класса Setl City
«Петербургская Недвижимость» объявляет о беспрецедентном предложении. Теперь любой паркинг в жилом комплексе комфорт-класса Setl City можно приобрести в рассрочку от застройщика с ежемесячным платежом от 5 000 рублей, что сопоставимо со стоимостью аренды паркинга.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
15.06.2018 18:07
Распродажа оставшихся квартир в ЖК «Образцовый квартал»
Теперь приобрести квартиру Вашей мечты в Пушкине с просторной остекленной лоджией и французским балконом стало еще проще.
Группа компаний «ЦДС»
15.06.2018 16:08
Открыты продажи квартир в жилом комплексе ЦДС «Елизаровский»
Группа ЦДС приступила к реализации квартир в новом жилом комплексе ЦДС «Елизаровский». Стоимость квартир начинается от 2,7 млн рублей
ГК «ЦДС»
15.06.2018 16:02
Открыты продажи в жилом комплексе ЦДС «Полюстрово»
Группа ЦДС приступила к реализации квартир в новом жилом комплексе ЦДС «Полюстрово». Стоимость предложения начинается от 2,2 млн. рублей.
Скриншот с сайта https://www.facebook.com/aeroflotinternational/posts/834462936745455
15.06.2018 15:09
Аэрофлот подвел итоги фотоконкурса в честь Дня России
Аэрофлот подвел итоги фотоконкурса «Россия всегда со мной», который традиционно проводит 12 июня, в День России. Пассажиры, как и раньше, активно откликнулись на призыв прислать фотографии с флагом России, сделанные по случаю государственного праздника нашей страны
холдинг «Аквилон Инвест»
15.06.2018 14:05
В Шушарах вышел в продажу новый жилой комплекс формата «все включено»
Компания «Аквилон Инвест» совместно с партнером «Петербургская Недвижимость» начала продажи квартир в I очереди ЖК «All Inclusive»* в Шушарах и одновременно наполнила локацию новым предложением жилья.
pixabay.com
15.06.2018 13:18
Количество банкротов в стране побило исторический рекорд
Количество признанных банкротами россиян в период с января по март увеличилось в полтора раза по сравнению с первым кварталом 2017 года и достигло 8966 человек, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Объединенного кредитного бюро (ОКБ)
ГК «Эталон»
15.06.2018 13:16
Группа «Эталон» начинает продажи квартир в ЖК «Охта Хаус»
Группа «Эталон» объявляет о старте продаж квартир в жилом комплексе комфорт-класса «Охта Хаус», расположенном в зеленой зоне Красногвардейского района Санкт-Петербурга на берегу реки Охты, по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.
АО «Строительный трест»
15.06.2018 12:49
В ЖК OSTROV открылся детский сад
В жилом комплексе бизнес-класса OSTROV на Петровском проспекте открылся частный детский сад Art Hello*, рассчитанный на пребывание 38 детей
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.