65 на 63 и НДС+

Перефразируя вождя мирового пролетариата теперь с полным основанием можно сказать: «Повышение пенсионного возраста, о котором так долго всему миру говорили сислибы, свершилось!». Напомню, что сислибы – это системные либералы. Их же системные антиподы столь же долго все отрицали. Но отрицание это было в стиле пьесы «ихтамнет», которая под конец всегда оборачивается своей противоположностью: «ихтаместь».

Огорчаются не все

Сразу скажу, что не все огорчаются по поводу разворачивающегося пенсионного действа. Например, те, кто уже вскочил на подножку уходящего советского пенсионного поезда. Успел в последний его вагон. Наконец-то действующие пенсы поняли, что словосочетание «пенсионная реформа» − это не про них. Невольно вспоминаешь Высоцкого: «А нынешние как-то проскочили». По другому поводу сказано было, но тем не менее…

Они, конечно, не больно рассчитывают на обещанные Медведевым прибавки. Даже если и будут, сколько-нибудь заметно они жизнь людей преклонного возраста не поправят. Так, мелочишка на молочишко. Их «не огорчение» другого свойства: «Ух, пронесло!». Посчастливилось родиться, допустим, в 1958, а не в 1968 году.

Есть и те, кто выше всего этого. Все погононосители проходят у нас по другому разряду. Это – привилегированное сословие и его проблемы гражданских не касаются. В 45 дадут близкую к зарплате пенсию, подарят квартиру, а знакомые отставники устроят в какую-нибудь охранную контору. Живи, жри, запивай шашлыки водкой на даче и помри от «здорового образа жизни» в 55-60. Утешением будет салют на похоронах.

Беда миновала и тех, кто работает в тяжелых условиях и на вредных производствах. Хотя их работа там – это уже сама по себе беда. Зато другая стороной прошла: выходить на пенсию они смогут, как и раньше. И тут у непричастного появляется вопрос: а какого черта общество должно оплачивать тех, кто всю трудовую биографию гнал прибыль какому-нибудь Дерипаске на КрАЗе? Вот бы Дерипаска и выдавал бы им раннюю пенсию из своего кармана. Почему банкет за мой счет?

Далее нельзя пройти мимо и такого факта: смешанными чувствами встречают это нововведение те, кто не собирался уходить на пенсию. Возьмем, к примеру, такой контингент, как вузовские преподаватели. Еще совсем недавно их с работы только вперед ногами выносили. Несмотря ни на какой возраст оторвать от пусть скудной, но все-таки кормушки, никак было нельзя. А пенсия рассматривалась как автоматическая прибавка к зарплате (некая «доплата за возраст»).

Теперь конкуренция несколько обострилась и контракты на очередной срок не продлеваются столь легко. Особенно перевалившим за пенсионный возраст. В то же время в госучреждениях есть традиция: не выгонять до наступления пенсионного возраста. Так что в итоге здесь, с одной стороны, имеются потери (пенсионных выплат за 5/8 лет), а, с другой стороны, можно говорить и о том, что это почти гарантия задержаться на работе на те же годы.

Женщинам дали 8 лет

Прибавки к пенсионному возрасту. Радуйтесь! Теперь никто старухой в 55 не назовет. Официально не положено. Только в 63! Впереди «поздняя молодость» в виде счастливого предпенсионного возраста. За это время вы, дорогие мои, потеряете из расчета средней пенсии по стране (примем ее округленно за 14 тыс.) 14 × 96 мес. = 1 млн. 344 тыс. руб.

И это еще не все! Предположим, что медведевский пакет – не фуфло и каждый год пенсии вырастают на 1 тыс. руб. Первый год потери от неполученных прибавок к пенсии составят 12 тыс., второй 24 тыс., третий – 36 тыс. и т.д. Не трудитесь считать. Получается 432 тыс. Итого, таким образом, 1 млн. 776 тыс. В среднем получается 18,5 тыс. в расчете на 1 месяц (617 руб. в день) или, соответственно, 222 тыс. руб. в год. Что ж, за элексир молодости надо платить!

Сейчас в момент оформления пенсий 80 % пенсионеров продолжают работать. Отдельно цифр по мужчинам и женщинам, к сожалению, не нашел. Но явно этот процент у женщин не ниже. Теперь представим себе, что в 2018 г. некая абстрактная женщина оформила пенсию в размере средней и продолжает работать до 63-х. Живет на зарплату, а пенсию откладывает. И получает в Сбере 5 % годовых. Возьмем (расчет грубый, но не до тонкостей) среднегодовой упущенный доход в 222 тыс. руб. И подсчитаем неполученные за 8 лет проценты в абсолютном измерении. По правилам сложных процентов получится 222 × (1 + 0,05)8 = 222 × 1,48 = 329 тыс. руб. Сложим и получим: 1 776 + 329 = 2 105 тыс. руб. По нынешним ценам так и на очень скромную квартирку где-нибудь в Янино может хватить.

На этом злоключения «нашей» женщины не заканчиваются. Предположим, что ее среднемесячная зарплата равна средней по стране (примем ее с некоторым приращением за 40 тыс. руб.). За 8 лет работы она перечислит в Пенсионный фонд (40 × 0,22) 96 = 845 тыс. руб. Подведем итог: недополучение 2 105 тыс. руб., перечисление – 845 тыс. руб. Если ради интереса сложить упущенные доходы с трансфертами, то имеем 2 950 тыс. руб. на одну женщину за эти 8 лет. Или, округленно, 3 млн.

Вот такой у нас «женский день» получился. Что же касается мужчин, то тут потери поменьше. Если, конечно, брать те же средние величины. Те же 14 тыс. умножим на 60 месяцев и получим 840 тыс. руб. Мужской «медведевский пакет» весит лишь 12 + 24 + 36 + 48 + 60 = 180 тыс. Итого 1 млн. 20 тыс. или 17 тыс. в расчете на 1 месяц (567 руб. в день). Поскольку в год здесь получается 204 тыс., то аналогичное предположение относительно вкладов в Сбер принесет (а, точнее, унесет) сумму = 204 × (1 + 0,05)5 = 261 тыс. руб. Подведем окончательный итог: 1 млн. 281 тыс. руб. против «женских» 2 млн. 105 тыс. Или, в относительном выражении, 61 % от женских потерь. И легко подсчитать, что «мужские» взносы в Пенсионный фонд за 5 лет (при той же зарплате в 40 тыс.) будут равны 528 тыс. руб. или 62 % от «женских».

Вот такая вот финансовая математика у нас получилась. В завершение только заметим, что у нас часто не замечают самоокупаемость высокооплачиваемых работающих пенсионеров. Достаточно зарабатывать 64 тыс., чтобы своими взносами в Пенсионный фонд покрыть среднюю пенсию в 14 тыс. Если же работающий пенсионер при пенсии в эти самые 14 тыс. зарабатывает более 64 тыс., то он приносит чистый доход, а не расход, Пенсионному фонду.

НДС плюс 2 процентных пункта

Был 18 %, станет 20 %. Каким и был в 2003 г. и ранее. В Правительстве тупо подсчитали дополнительный доход бюджета в 600 млрд. руб., тупо умножив налоговую базу на 0,2 и вычтя из суммы ту же базу, но умноженную на 0,18. Где учился господин Силуанов – не знаю, лень лезть в Wiki, но вот господин Орешкин (выпускник Вышки) мог бы и подсказать, что повышение налоговой ставки не оставляет неизменной налоговую базу, а сокращает ее. Так что 600 млрд. вряд ли будут. Но это так, мелочь сущая.

В деловой прессе отмечают, что пресловутые 600 млрд. – это как раз та сумма, которая зарезервирована для расходов недавно появившегося Фонда развития. Считается, что на 1 руб. инвестиций этого Фонда будут привлекаться 2-3 руб. частных инвестиций. Откуда у частников такие деньги возьмутся, да и есть ли у нас вообще такие частники, – очень большой вопрос. В том, что госинвестиции в России суть казнокрадство, мы не раз убеждались. Все остальное – сомнительно.

Народу интересно другое. А именно: как повышение НДС отразится на ценах. Напомню, что он увеличивается на 11 % (20/18 = 1,11), а не на 2 %, как сплошь и рядом говорят экономически неграмотные представители СМИ (если бы только они!). Хорошо, конечно, что сохранились льготы по НДС на основные продтовары, книги, товары детского ассортимента. Однако народ покупает не только это. Слышал много спекуляций на тему влияния повышенного НДС на рост цен. В том, что он будет, сомнений нет. А вот какой – это всегда загадка. Неизвестными величинами являются эластичности спроса и предложения по тем товарам, на которые НДС будет повышен. А не зная их соотношения, нельзя сказать, какая часть возросшего налогового бремени будет переложена на конечного покупателя.

Очевидно только одно: обсуждавшийся ранее маневр 22 на 22 (снижение социальных взносов до 22 % и повышение НДС до 22 %) не состоится. Ставки социальных взносов останутся теми же, а НДС вырастет не на 4, а лишь на 2 процентных пункта. Это несколько снизит долю первых, но надо иметь в виду, что налоги на труд (состоящие из этих самых взносов) у нас одни из самых высоких среди стран Восточной Европы и Центральной Азии (уступаем только Белоруссии). Так что дешевый российский труд – это миф (конечно, если фирма не мухлюет с зарплатами). Официально надо платить очень много. И все равно на пенсии не хватает.

Возвращаясь к НДС, заметим, что его повышение, в частности, оказало влияние на сохранение ставки Центробанка РФ на прежнем уровне (7,25 %). Значительно выше прогнозируемой инфляции и вопреки сложившемуся тренду на ее постоянное понижение. Объясняется это стремлением противодействовать возможному росту инфляции как раз из-за повышения ставки НДС.

И снова о пенсиях

Возможно, в будущем пенсии станут пережитком ушедшей индустриальной эпохи. Работать будут роботы на искусственном интеллекте, а люди в массе своей только потреблять за счет выплат безусловного базового дохода. Вот только долго ли этот искусственный интеллект потерпит паразитов-эксплуататоров. Вдруг из него вылупится свой Маркс и объединятся роботы в новый Интернационал с прежним гимном и слоганом из него: «А паразиты – никогда!». Впрочем, это из разряда фантастики. Пока же реально людям среднего возраста заменить в знаменитом ленинском призыве слово «учиться» на слово «работать». Как многие еще помнят, целых три раза подряд.

Впрочем, президент РФ для этих людей – единственная надежда. Вдруг в последний момент он захочет сыграть в доброго следователя и слегка скостит срок? А Медведеву отведет роль злодея.

Андрей Заостровцев