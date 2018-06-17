Македония получила новое название

Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас, его коллега из бывшей югославской республики Македонии Никола Димитров и специальный представитель генсека ООН Мэтью Нимица подписали соглашение о новом названии Македонии. Оно будет закреплено на конституционном уровне. Такое решение принято, чтобы страну не путали с греческой областью Македонией. Об этом 17 июня сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости.

Прежде государство называлось Республика Македония, теперь же – Республика Северная Македония.

Исторический документ подписан в посёлке Псарадес в районе озер Преспа, на границе двух стран. На церемонии присутствовали премьер-министры Алексис Ципрас и Зоран Заев, заместитель генсека ООН Розмари Ди Карло, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, еврокомиссар Йоханнес Хан.

Против договора с Грецией о переименовании страны активно выступает оппозиционная партия Македонии ВМРО-ДПМНЕ.