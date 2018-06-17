Более миллиона россиян подписали петицию против повышения пенсионного возраста

Петиция против повышения пенсионного возраста, размещенная на сайте Change.org, собрала более миллиона подписей россиян. По состоянию на 12:40 17 июня обращение подписали 1 млн 366 человек.

«Мы обращаемся к Президенту Российской Федерации, Правительству, Федеральному Собранию с требованием не допустить повышения пенсионного возраста, начать широкое обсуждение с участием профсоюзов и других общественных организаций комплекса экономических мер, способных поднять жизненный уровень населения и решить проблему наполнения пенсионного фонда без повышения пенсионного возраста», – говорится в обращении (орфография сохранена).

На сайте «Российская общественная инициатива» аналогичную петицию подписали несколько десятков тысяч человек.

Двумя днями ранее Федерация независимых профсоюзов России выступила против реформы и предложила смягчить ее положения, повысив пенсионный возраст для женщин не на 8, а на 5 лет.

Первое заседание комитета Государственной думы по труду, посвященное законопроекту о пенсионной реформе, назначено на понедельник 18 июня. Документ, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин, начиная с 2019 года, правительство РФ внесло в нижнюю палату парламента в субботу, 16 июня. Это вызвало протесты по всей России. Первая волна выступлений прокатилась 16 июня по Новосибирску, Рязани, Ухте. В Кремле ещё до этого, по сообщениям СМИ, заговорили о том, что готовы смягчить пенсионную реформу.

Напомним, 14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о пенсионной реформе. В целом законопроект, уже внесенный в Госдуму, предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.