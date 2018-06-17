Минобороны показало запуск на орбиту спутника ГЛОНАСС

Телеметрическая связь со спутником установлена в полном объёме, отмечает РБК. Этот удачный запуск – уже второй в Плесецке в 2018 году.

Справка:

Навигационные спутники второго поколения ГЛОНАСС-М с различными модификациями используются с 2001 года. Они пришли на смену запускавшимся с 1982 по 2003 год спутникам ГЛОНАСС. Всего за период с 2001 по 2018 год было запущено 46 аппаратов ГЛОНАСС-М, 21 из которых находится в рабочем состоянии. Срок активного существования навигационных спутников действующей серии — семь лет, в отличие от трех лет у их предшественников. На смену спутникам ГЛОНАСС-М разрабатывается серия аппаратов третьего поколения ГЛОНАСС-К и ГЛОНАСС-К2.