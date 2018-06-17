«За рулём 20 часов»: московский главк выложил видео допроса таксиста, сбившего иностранцев

Видеозапись фрагмента допроса водителя, совершившего накануне наезд на пешеходов в центре Москвы на улице Ильинка, опубликовало 17 июня столичное ГУ МВД – «учитывая значительный резонанс происшествия».

Имя предполагаемого виновника ДТП, управлявшего такси, назвал через несколько часов после происшествия московский Центр организации дорожного движения. Это 28-летний гражданин Киргизии Анарбек уулу Чынгыз, права он получил в 2013 году на родине.

В Москве Чынгыз ездит за рулём, по его словам, месяц, а всего машину водит «два года». Перед аварией он провёл за баранкой 20 часов, спал перед этим в Шереметьево 2-3 часа и «хотел домой поехать поспать». Почему произошёл выезд на тротуар, он сам толком не понимает: хотел нажать на тормоз, чтоб пропустить человека, а нажал на газ: «Я думаю, тормоз нажимаю, потом уже не знаю, чего было, вырубился... Потом уже как бы людей ударил... <...> и сразу убегать». Побежал он, поскольку испугался, что «просто убьют сейчас, сколько там людей было». Напомним, за ним в погоню сразу бросились очевидцы.

В таксомоторной компании Чынгыз, по его словам, оформлен официально, «потом каждый день 1850 рублей скидываем».

О произошедшем мужчина «прям очень сожалеет». Он, как утверждает, вообще не употребляет алкоголь и не нарушает ПДД. «Все проверяли, всё хорошо, никогда в России <...> я никогда не нарушал, <...> на работе тоже, все меня уважали», – рассказал Чынгыз в полиции.

Наезд на пешеходов на улице Ильинка у Гостиного двора в Москве произошёл 16 июня. Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения. По данным полиции, ранения получили семь человек. В пресс-службе столичного департамента здравоохранения РБК сообщили о восьми пострадавших. Травмы получили двое мексиканцев (СМИ сообщали, что это женщины). Также среди пострадавших, по данным информагентств, один гражданин Украины, двое россиян и двое граждан Азербайджана.