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Чемпионат мира по футболу 2018
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17.06.2018 11:31

Дзагоев не полетит в Петербург на матч со сборной Египта из-за травмы

Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев не примет участия в матче чемпионата мира — 2018 с командой Египта из-за травмы. Об этом сообщает 17 июня "Газета.Ru" со ссылкой на ТАСС.

Дзагоев травмировал заднюю поверхность бедра после столкновения с защитником Саудовской Аравии Мухаммедом аль-Брейком на 23-й минуте встречи.

Матч Россия — Египет состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

Справка:

Чемпионат мира - 2018 по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах на 12 стадионах, в том числе в Петербурге. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.


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