Дзагоев не полетит в Петербург на матч со сборной Египта из-за травмы
Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев не примет участия в матче чемпионата мира — 2018 с командой Египта из-за травмы. Об этом сообщает 17 июня "Газета.Ru" со ссылкой на ТАСС.
Дзагоев травмировал заднюю поверхность бедра после столкновения с защитником Саудовской Аравии Мухаммедом аль-Брейком на 23-й минуте встречи.
Матч Россия — Египет состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.
Справка:
Чемпионат мира - 2018 по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах на 12 стадионах, в том числе в Петербурге. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.