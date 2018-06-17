Дзагоев не полетит в Петербург на матч со сборной Египта из-за травмы

Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев не примет участия в матче чемпионата мира — 2018 с командой Египта из-за травмы. Об этом сообщает 17 июня "Газета.Ru" со ссылкой на ТАСС.

Дзагоев травмировал заднюю поверхность бедра после столкновения с защитником Саудовской Аравии Мухаммедом аль-Брейком на 23-й минуте встречи.

Матч Россия — Египет состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.