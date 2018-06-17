Турция хочет открыть научную базу в Антарктике

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в "Твиттере" заявил, что Турция планирует создать научную базу в Антарктике к 2019 году, сообщает 17 июня "Газета.Ru".

Эрдоган добавил, что с ее помощью Турция попадет в число стран, у которых есть полярные станции в Антарктике.

В апреле правительство России утвердило план развития российской антарктической экспедиции на 2018-2022 годы. До 2020 года число русских антарктических станций будет сохраняться на уровне 2017 года, а в 2021 в число круглогодичных будет переведена станция "Русская".