Сенаторы США готовятся посетить Россию, чтобы «понять, что происходит»

Американский посол в Москве Джон Хантсман организует визит сенаторов США от партии республиканцев в Россию, сообщает 17 июня «Газета.Ru» со ссылкой на The Washington Post.

По данным издания, в Москву намерены отправится сенаторы Ричард Шелби, Джон Нили Кеннеди и Джон Хувэн. Они едут в Россию «для понимания того, что происходит». Сейчас США прорабатывают детали визита.

В начале июня Хантсман отреагировал на сообщения в СМИ о подготовке встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Желание провести такое мероприятие есть у обеих сторон, сказал он.

Накануне, напомним, СМИ распространили информацию о том, что советники Трампа проигнорировали его предложение провести в Вашингтоне встречу с Путиным.