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15:26 17.06.2018
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17.06.2018 10:38

Сенаторы США готовятся посетить Россию, чтобы «понять, что происходит»

Американский посол в Москве Джон Хантсман организует визит сенаторов США от партии республиканцев в Россию, сообщает 17 июня «Газета.Ru» со ссылкой на The Washington Post.

По данным издания, в Москву намерены отправится сенаторы Ричард Шелби, Джон Нили Кеннеди и Джон Хувэн. Они едут в Россию «для понимания того, что происходит». Сейчас США прорабатывают детали визита.

В начале июня Хантсман отреагировал на сообщения в СМИ о подготовке встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Желание провести такое мероприятие есть у обеих сторон, сказал он.

Накануне, напомним, СМИ распространили информацию о том, что советники Трампа проигнорировали его предложение провести в Вашингтоне встречу с Путиным.


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АО «Строительный трест»
15.06.2018 12:49
В ЖК OSTROV открылся детский сад
В жилом комплексе бизнес-класса OSTROV на Петровском проспекте открылся частный детский сад Art Hello*, рассчитанный на пребывание 38 детей
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13.06.2018 11:02
РосСтройИнвест вступил в Ассоциацию инвесторов Москвы
Группа компаний «РосСтройИнвест» стала участником одного из старейших профессиональных бизнес-сообществ столицы – Ассоциации инвесторов Москвы.
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В мае, параллельно со стартом продаж нового малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 4», ООО «Терминал-Ресурс» получило разрешение на строительство паркинга с пристроенными помещениями, предназначенными для размещения магазина.
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Музыкальная школа имени Н. А. Римского-Корсакова, что на Думской улице, 21 мая отпразднует 100-летний юбилей в Большом зале филармонии.
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