Под Гатчиной поезд снёс автомобиль, залетевший сквозь шлагбаум, и начался пожар

О столкновении легкового автомобиля и поезда в Гатчинском районе Ленинградской области рассказывают 17 июня очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, около станции «Карташевская», между населёнными пунктами Руново и Карташевская, «Фольксваген Пассат» заехал на закрытый железнодорожный переезд, сбив барьер. И на переезде машину снёс поезд. «Все живы. Службы на месте», – пишет Александр в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

«Переезд закрыт, движение автомобилей и железнодорожных составов остановлено», – сообщили ночью в группе «Авто Гатчина».

По словам Алексея из «ДТП и ЧП», водитель «Пассата», который, похоже, был нетрезв, сначала сбежал, а потом вернулся. «Сначала убёг. Потом прибёг. Но было поздно. Товарняк снес его ведро, и оно загорелось», – подтверждает Ярослав.

По факту ДТП проводится проверка.