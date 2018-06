ФИФА показала лучший момент дня на чемпионате мира

Международная федерация футбола (FIFA) 17 июня в своём Twitter назвала лучший момент третьего игрового дня чемпионата мира по футболу 2018 года, проходящего в России. Это мяч нападающего сборной Исландии Альфреда Финнбогасона, забитый в ворота Аргентины.

Матч Исландия – Аргентина прошёл на московском стадионе «Открытие Арена» и завершился со счётом 1:1. На гол аргентинца Серхио Агуэро на 19-й минуте исландцы ответили забитым мячом на 23-й минуте. Гол Финнбогасона помог команде Хеймира Хадльгримссона сыграть вничью с одним из фаворитов мундиаля и стал для Исландии первым в финальной части чемпионата мира за всю историю турнира.

Moment of the Day 👀

When @A_Finnbogason drew #ISL level against #ARG on their #WorldCup debut ️⚽️

🎥 Highlights 👉 https://t.co/LOdKDXkdnV

📺 TV listings 👉 https://t.co/xliHcye6wm pic.twitter.com/gZYLeARIQX

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 16 июня 2018 г.