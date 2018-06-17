ФИФА показала лучший момент дня на чемпионате мира
Международная федерация футбола (FIFA) 17 июня в своём Twitter назвала лучший момент третьего игрового дня чемпионата мира по футболу 2018 года, проходящего в России. Это мяч нападающего сборной Исландии Альфреда Финнбогасона, забитый в ворота Аргентины.
Матч Исландия – Аргентина прошёл на московском стадионе «Открытие Арена» и завершился со счётом 1:1. На гол аргентинца Серхио Агуэро на 19-й минуте исландцы ответили забитым мячом на 23-й минуте. Гол Финнбогасона помог команде Хеймира Хадльгримссона сыграть вничью с одним из фаворитов мундиаля и стал для Исландии первым в финальной части чемпионата мира за всю историю турнира.
Moment of the Day 👀
When @A_Finnbogason drew #ISL level against #ARG on their #WorldCup debut ️⚽️
🎥 Highlights 👉 https://t.co/LOdKDXkdnV
📺 TV listings 👉 https://t.co/xliHcye6wm pic.twitter.com/gZYLeARIQX
— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 16 июня 2018 г.
В предстоящих матчах группового этапа исландским спортсменам предстоит сыграть с Нигерией (22 июня, Волгоград) и Хорватией (26 июня, Ростов-на-Дону).
После первого тура в группе D лидирует сборная Хорватии (3 очка). Второе и третье места занимают Аргентина и Исландия (1), на последнем месте – сборная Нигерии (0).
Справка:
Чемпионат мира - 2018 по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах на 12 стадионах, в том числе в Петербурге. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.