ФИФА показала лучший момент дня на чемпионате мира

Международная федерация футбола (FIFA) 17 июня в своём Twitter назвала лучший момент третьего игрового дня чемпионата мира по футболу 2018 года, проходящего в России. Это мяч нападающего сборной Исландии Альфреда Финнбогасона, забитый в ворота Аргентины.

Матч Исландия – Аргентина прошёл на московском стадионе «Открытие Арена» и завершился со счётом 1:1. На гол аргентинца Серхио Агуэро на 19-й минуте исландцы ответили забитым мячом на 23-й минуте. Гол Финнбогасона помог команде Хеймира Хадльгримссона сыграть вничью с одним из фаворитов мундиаля и стал для Исландии первым в финальной части чемпионата мира за всю историю турнира.

В предстоящих матчах группового этапа исландским спортсменам предстоит сыграть с Нигерией (22 июня, Волгоград) и Хорватией (26 июня, Ростов-на-Дону).

После первого тура в группе D лидирует сборная Хорватии (3 очка). Второе и третье места занимают Аргентина и Исландия (1), на последнем месте – сборная Нигерии (0).