Поймать звезду с неба и осьминога на лету: в Китае прошёл дождь из моллюсков

Жители китайского города Циндао запечатлели редкое природное явление – дождь из морских животных: осьминогов, морских звёзд, креветок и других моллюсков. Об этом 16 июня пишет Daily Mail.

"Çin'in Qingdao bölgesinde çıkan şiddetli fırtınada gökten ahtapot, ıstakoz ve deniz yıldızı yağdı. " pic.twitter.com/LiXQcLJj0p — Hilmi Kansu (@hkansu) 16 июня 2018 г.

Китайская метеорологическая администрация объяснила «чудо» сильным штормом в Жёлтом море, который в минувшую среду буквально высосал моллюсков из воды, после чего они вместе с дождём и ветром обрушились на город: на дороги, машины, застревали в линиях электропередач.

В целом шторм нанёс городу Циндао серьёзный ущерб.

Видео: YouTube/New China TV

Случаи «осадков в виде животных» хоть и удивительны, но фиксируются регулярно, например в 2017 года в мексиканском городе Тампико случился рыбный дождь, ливень из рыбы прошёл в индийском штате Керала в 2008 году. Из-за шторма животные вместе с водой могут перемещаться по воздуху на сотни километров.