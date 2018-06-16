В ночном клубе в Венесуэле слезоточивый газ убил 17 человек

В ночном клубе Los Cotorros в столице Венесуэлы Каракасе в результате взрыва гранаты со слезоточивым газом погибли 17 человек, все они задохнулись, сообщает 16 июня «Газета.Ru» со ссылкой на El Nacional.

По данным издания, газ применил сотрудник клуба после ссоры двух посетителей.

«Эхо Москвы» со ссылкой на местные СМИ передаёт, что погибших более 20, в том числе восемь несовершеннолетних, ещё пятеро получили травмы, один находится в тяжёлом состоянии. Всего в клубе находились около пятисот человек. А гранату со слезоточивым газом привёл в действие якобы один из посетителей, что вызвало панику и давку среди собравшихся.