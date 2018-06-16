Россия и Саудовская Аравия хотят предложить ОПЕК+ увеличить добычу нефти

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия и Саудовская Аравия намерены предложить ОПЕК+ поднять добычу нефти в третьем квартале на 1,5 миллиона баррелей в сутки, передает 16 июня «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости».

«Речь идет о том, что мы предлагаем это только на третий квартал. Мы предлагаем поднять в третьем квартале на 1,5 (миллиона), а потом посмотреть на ситуацию на рынке», — сказал Новак. В сентябре, по его словам, ситуацию необходимо снова проанализировать и «понять, что делать дальше».

Решение о смягчении сделки ОПЕК+ должно дать одинаковые возможности всем странам по увеличению добычи, пропорциональные квотам по снижению, считает чиновник.

Он также заявил, что президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд приняли решение совместно выступать за продлении соглашения ОПЕК+ бессрочно. Этот вопрос будет обсуждаться на встрече в Вене 22-23 июня.