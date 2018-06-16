Российский альпинист погиб на легендарной горе в Альпах

Российский альпинист погиб при восхождении на гору Маттерхорн в швейцарских Альпах, передаёт 16 июня «Радио Маяк» со ссылкой на ТАСС. В Генеральном консульстве России в Женеве подтвердили сообщения местных СМИ.

65-летний житель Иркутской области замыкал группу из трёх человек и на высоте около 3800 метров сорвался вниз. Его товарищи немедленно вызвали помощь, но спасти альпиниста не удалось.

Маттерхорн – 4478-метровая вершина в Пеннинских Альпах на границе Швейцарии и Италии – имеет примечательную четырёхгранную пирамидальную форму со стенами, обращёнными по сторонам света. Из-за технической сложности восхождения и страха, внушаемого горой, она стала одной из последних покорённых основных горных вершин Альп, отмечает «Википедия». Маттерхорн часто рисуют на картинах, о нём снимают фильмы, его изображение используется в качестве товарного знака, например на упаковках швейцарского шоколада Toblerone.