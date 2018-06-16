Разлетелись, как кегли: наезд такси на иностранцев в Москве попал на видео

В результате ДТП с такси в центре Москвы на Ильинке, рядом с Гостиным двором, пострадали, по разным данным, семь или восемь человек. Среди них две гражданки Мексики, которые, по данным посольства этой страны, получили лёгкие травмы и находятся в стабильным состоянии. Остальные (СМИ называют двух россиянок, двоих азербайджанцев и одного украинца) – в удовлетворительном состоянии, одна женщина – в состоянии средней степени тяжести.

ГКУ «Центр организации дорожного движения» опубликовал в Twitter-канале фотографию водительского удостоверения предполагаемого виновника ДТП. Это 28-летний гражданин Киргизии, права он получил на родине. Он не был пьян. По его словам, наезд был непреднамеренным. Глава Москвы Сергей Собянин в своём Twitter повторил версию о том, что водитель не справился с управлением. СМИ предполагали, что он или перепутал газ с тормозом, или заснул.

ЦОДД назвал компанию, на которую работал таксист, – ООО «Чекпоинт». «Разрешение действует до октября 2022 года. Аккредитации на ЧМ у них нет», – отмечается в сообщении.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), сообщает РБК. Таксист задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. На видео, запечатлевшем момент ДТП, видно, что водитель пытался сбежать с места происшествия, и за ним сразу бросились в погоню несколько очевидцев.

Видео: YouTube/Татьяна Сазонова

Улицу Ильинка на некоторое время перекрывали. После эвакуации разбитого такси движение нормализовалось.