Российскому старту «Ле Мана» помог Ротенберг

Сразу два российских экипажа участвуют в самой престижной автомобильной гонке «Ле Ман». Машины для них построены на деньги Бориса Ротенберга. Они пройдут жёсткое испытание – сутки непрерывной езды.

В субботу, 16 июня, стартовала «с ходу» самая престижная автомобильная гонка года. Это знаменитые «24 часа Ле Мана», и в них впервые в главном классе Le Mans Prototype 1 (LMP1) сразу двумя машинами выступает российская команда SMP Racing. Прототип под номером 11 ведет экипаж в составе чемпиона F1 Джейсона Баттона, петербуржца Виталия Петрова и москвича Михаила Алешина, во второй машине под номером 17 находится также смешанный экипаж из француза Стефана Саррацина и двух россиян Матевоса Исаакяна и Егора Оруджева.

Российская команда SMP Racing едет на прототипах BR1, построенных в нашей стране, но с помощью итальянской компании Dallara. И команду, и постройку машины спонсировал Борис Ротенберг, младший брат Аркадия Ротенберга, владелец банка «Северный Морской Путь». Именно поэтому команда называется SMP, а гоночные болиды BR.

Время не имеет значения

«Ле Ман» это не гонка на время. Время у всех одинаковое: старт в 15:00 в субботу, финиш в 15:00 в воскресенье. Даже не важно, кто первым пересечет финишную черту под клетчатым флагом. Единственное, что важно, это какое расстояние ты успел к этому моменту проехать.

Гонки около городка Ле Ман проводятся вот уже почти сто лет — с 1923 года. Трасса Circuit de la Sarthe это 13 километров 626 метров и 14 поворотов, каждый из которых имеет свое название. Трасса тоже необычная: большая часть ее – это дорога общего пользования, которую раз в год закрывают на неделю и переоборудуют в соответствии с требованиями FIA.

«Ле Ман» это жесткое испытание для всех: для машин, для гонщиков, для команды. Сутки непрерывной гонки, минимум три пилота, сменяющие друг друга, команда механиков, готовая на все, вплоть до замены агрегатов на машине. Здесь не может быть «случайных» побед, а вот «случайные» поражения происходят постоянно.

За сутки гонщики успевают преодолеть примерное расстояние от Москвы до Парижа и обратно – около 5000 километров. Это в 18 раз больше, чем проезжают за гонку пилоты «Формулы 1». Рекорд – 5410 километров 710 метров – был установлен в 2010 году командой Audi на прототипе Audi R15 TDI plus с турбодизельным мотором и с командой гонщиков во главе с самым именитым победителем «Ле Мана» Томом Кристенсеном.

Больше всего побед на счету марки Porsche. Немцы побеждали в гонке 19 раз, причем семь из них подряд – с 1981 по 1987 год. На втором месте Audi c 13 победами, но марка вынуждена была уйти из соревнований в 2016 году на гребне «дизельгейта». На третьем месте, конечно, Ferrari, итальянцы побеждали в «Ле Мане» 9 раз. Японцы выигрывали приз один раз – в 1991 году на автомобиле Mazda, но сейчас, похоже, готовы взять реванш, выставив «заводскую» команду марки.

На трассе есть место всем

В соревнованиях участвуют четыре класса автомобилей, причем на трассу выходят все классы одновременно. «Высшая лига» это два класса так называемых «прототипов», то есть специально построенных гоночных автомобилей, ничего общего не имеющих с серийными. Таких классов два: LMP1 и LMP2. LMP2 строже ограничен техническим регламентом по весу и конструкции, но главное – в этом классе можно использовать только серийно выпускающиеся двигатели. Формально машины класса LMP2 должны быть двухместными, однако, как правило, на пассажирском месте располагается электронное оборудование. С 2013 года в обоих высших классах разрешено использовать дизельные двигатели, а в LMP1 допускаются даже гибриды.

Два «младших» класса представляют собой специально подготовленные автомобили класса Gran Tourismo (GT). В гонку в классе LMGTE Pro допускаются только профессиональные пилоты, а в классе LMGTE Am в экипаже должен быть хотя бы один гонщик-любитель, однако и он должен иметь гоночную лицензию.

Видео: YouTube/24 Heures du Mans

До 1971 года гонка начиналась весьма необычно — с так называемого «ле-мановского старта». Автомобили выстраивались «елочкой» на одной стороне стартового отрезка, а гонщики становились напротив своих машин на другой. По сигналу гонщики должны были добежать до своего автомобиля, завести двигатель и только тогда стартовать. Посторонняя помощь не допускалась. К сожалению, такой способ начала гонки был небезопасен: стартующие автомобили могли наехать на замешкавшихся гонщиков.

С 1971 года ввели более безопасный «старт с хода», по типу гонок в Индианаполисе. По традиции старт дается французским флагом, причем, опять же по традиции, право дать старт «Ле Ману» предоставляется какой-нибудь знаменитости. Сегодня флаг в руках у «первой ракетки мира» испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

Матвей Циклистов