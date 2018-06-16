В связи с ЧМ петербуржцам запретили разводить костры и – почти – ходить в лес

На период проведения мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Санкт-Петербурге введен особый противопожарный режим. Постановление об этом подписал губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко.

Специальные ограничения будут действовать до 16 июля. В частности, на всей территории города запрещается разведение огня, сжигание мусора, сухой растительности, пожнивных и порубочных остатков, а без согласования с органами МЧС – «проведение огневых и других пожароопасных работ». Также городское правительство предупреждает о возможности объявления повышенного, то есть пятого класса пожарной опасности. В этом случае гражданам будет запрещено применение пиротехнических фейерверочных изделий и огневых эффектов, а также посещение городских лесов.

Формально особый режим введен еще в четверг, однако постановление городского правительство было официально опубликовано только 15 июня. Для информирования петербуржцев профильному комитету Смольного поручено еженедельно публиковать сведения о введенных ограничениях и запретах.

Согласно действующему законодательству, за нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого режима граждане могут быть оштрафованы на сумму до 4 тысяч рублей, организации – до 400 тысяч рублей. Такие же проступки, совершенные в лесах, караются пятитысячным и полумиллионным штрафами соответственно.

Отметим, что последний раз особый противопожарный режим в Санкт-Петербурге вводился в декабре 2009 года в канун новогодних и рождественских праздников. Горожанам, в частности, запретили применять пиротехнические изделий и огневые эффекты в зданиях, а на открытых пространствах запускать салюты разрешалось только по согласованию с органами МВД России и МЧС. Юридически распоряжение, подписанное губернатором Валентиной Матвиенко более восьми лет назад, до сих пор являлось действующим, и только 13 июня 2018 года его признали утратившим силу.