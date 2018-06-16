Россию захватывает волна акций против повышения пенсионного возраста

Граждане, недовольные намерением правительства повысить пенсионный возраст, начали выходить на митинги против реформы. Первая волна протестных выступлений прокатилась по Новосибирску, Рязани, Ухте.

Как сообщает «Тайга.инфо», 16 июня порядка 300 человек вышли на площадь Ленина с требованием не повышать возраст выхода на пенсию и остановить рост цен на бензин.

Одиночные пикеты против пенсионной реформы состоялись в Рязани. Сторонник оппозиционера Алексея Навального Алексей Борисов развернул на площади Победы плакат «Работай – плати – подыхай! Требуем отмены повышения пенсионного возраста», пишет местное издание 7x7.

В Ухте местный житель вышел на улицу с цитатой Владимира Путина: «Пока я президент пенсионный возраст не увеличится. 27.09.2005», рассказывает сыктывкарский «Первоисточник».

Митинги против новой пенсионной реформы готовятся и в других городах. 1 июля акция планируется в Омске. Протест организуют представители оппозиционных партий, они намерены собрать 900 противников пенсионной реформы, пишет «Омскинформ». Также на митинги, поданным «КП Коми», выйдут жители Сыктывкара, Сосногорска. В Саратове акцию протеста намерена организовывать КПРФ.

Напомним, во время чемпионата мира по футболу, который начался 14 июня и продлится до 15 июля, действуют ужесточенные правила проведения акций. Все виды акций, не связанные со спортивными событиями, должны проводиться только в тех местах, которые определят местные власти по согласованию с ФСБ.

14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о решении правительства повысить пенсионный возраст, сегодня законопроект внесён в Госдуму. Согласно предложению кабмина, пенсионный возраст в России должен будет увеличиться на пять лет для мужчин, до 65 лет, и на восемь лет для женщин, до 63 лет.

В Кремле, похоже, ожидали протестов. Как писала газета «Ведомости», в администрации президента изучают реакцию жителей на реформу – в зависимости от ее остроты власти могут смягчить параметры изменений или ограничиться их разъяснением.

Новые подписи под петицией против повышения пенсионного возраста на Change.org появляются чуть ли не каждую секунду. По данным на 21:10, их набралось почти 850 тысяч. На сайте «Российская общественная инициатива» инициативу подписали почти 30 тысяч человек.