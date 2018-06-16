Таксист в Москве вылетел на тротуар и сбил мексиканских болельщиков

В Москве на улице Ильинка, 5/2, сегодня, 16 июня, таксист выехал на тротуар и сбил группу пешеходов. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились семь человек, сообщает столичное ГУ МВД.

По предварительной версии, водитель такси не справился с управлением. Его задержали и доставили в территориальный отдел полиции. Проводится проверка.

Твиттер ЦОДД Москвы уточняет, что в результате происшествия никто не погиб.

По данным издания «Мобильный репортёр», в ДТП пострадали мексиканские болельщики, приехавшие на чемпионат мира по футболу. Таксист же пытался скрыться, и поймать его помогли очевидцы.

Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

Напомним, минувшим вечером в Петербурге легковой автомобиль также выскочил на тротуар и влетел в торговые палатки.