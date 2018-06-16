Второй ангар за день: пожар на Кременчугской видно с Невского, очевидцы спасают машины

Второй за день ангар загорелся под вечер 16 июня в центре Петербурга. Спасатели работают на Кременчугской улице. Дым от пожара видно из соседних районов и даже с Невского проспекта.

Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении МЧС, пожар начался около 19 часов. По состоянию на 20:00, огонь охватил 360 квадратных метров.

Горит ангар в районе дома 8 по Кременчугской улице, по этому адресу расположены несколько автомастерских. Спасатели МЧС кроме тушения пожара помогали сотрудникам сервиса и очевидцам отгонять от ангара машины, чтобы на них не перекинулось пламя.

Как рассказал один из очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», рядом с ангаром стояла «КИА». На неё потратили десять огнетушителей, а пожар разрастался, при этом хозяина на месте не было. Чтобы отогнать машину, пришлось разбить стекло, и вскоре появился автовладелец. Он не обрадовался тому, что его «КИА» не обгорела. «Хозяин пришел и возмущается, что, говорит, стекло сломали?! Мы там чуть не задохнулись, чтобы его машину спасти, а он так легко говорит, мол, зачем стекло сломали», – рассказывает очевидец.

Напомним, утром ангар горел в Купчино. Пожар тоже был мощным, его видели и снимали из соседних районов.