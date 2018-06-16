Глава Афганистана продлил перемирие с талибами, незадолго до этого погибли 20 человек

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что перемирие с группировкой «Талибан» будет продлено, передает 16 июня «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters. Срок, на который продлевается перемирие, он не назвал.

Гани отметил, что из тюрьмы освобождены 46 членов группировки. В администрации главы Афганистана отметили, что ждут ответных действий от «Талибана».

Ранее министр внутренних дел Афганистана Ваис Ахмад Бармак встретился с представителями группировки «Талибан» в Кабуле. Встреча прошла на фоне продолжающегося перемирия, объявленного в честь праздника Ураза-Байрам. Во время встречи произошел взрыв в городе Нангархар, погибли по меньшей мере 20 человек. По предварительным данным, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Этот взрыв президент Афганистана в своей речи не упомянул.

«Талибан» — террористическая группировка, запрещённая в ряде стран, в том числе в России.