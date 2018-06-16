В Петербурге арендаторы выгнали центр для ЛГБТ-фанатов с площадки на Конюшенной

В Петербурге центру ЛГБТ-фанатов пришлось сменить дислокацию. Об этом 16 июня сообщили представители проекта «Трава», принимающие участие в организации Diversity House (Дома разнообразия).

«Накануне открытия Diversity House возникли проблемы с собственником, и нас попросили уйти, поэтому мы провели презентацию Cup for People и Diversity House, а потом за один день нашли новое место – «Бертгольд центр», – говорится в сообщении в группе «ВКонтакте».

Как рассказали «Фонтанке» активисты, о проблемах с помещением на Конюшенной площади в центре «Резиденция», которое они арендовали, им стало известно за несколько дней до открытия: якобы на арендаторов надавили власти, потребовав отказаться от сотрудничества с меньшинствами. Также, по данным активистов, им не удалось провести открытие Diversity House в клубе «Танцплощадка».

В Москве Diversity House открылся 14 июня. Как говорится в описании проекта, центр должен стать безопасным и дружественным пространством для болельщиков и горожан. В Diversity House запланированы дискуссии, выставки и вечеринки про разнообразие в футболе и обществе, просмотры матчей и гражданский туристический центр. Соорганизатором Diversity House выступает европейская сеть Fare (Football Against Racism in Europe). Организация была основана в Вене в 1999 году, получила поддержку со стороны UEFA, FIFA и Европейской комиссии.