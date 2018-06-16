На квадроциклах под Екатеринбургом погибли четверо, в том числе дочь крупного промышленника

Четыре человека погибли и один пострадал 16 июня в результате столкновения двух квадроциклов в Свердловской области.

Как сообщает екатеринбургское издание E1.RU, ДТП произошло ночью неподалёку от населённого пункта Верхняя Сысерть, где находится много элитных посёлков и баз отдыха. На двух квадроциклах катались двое молодых людей и три девушки 21–22 лет, говорят, они отмечали защиту дипломов в Уральском федеральном университете. По одной из версий, официально пока не подтверждённой, квадроциклы ехали навстречу друг другу. Ребята поспорили, кто первый отвернёт. Стрелка на спидометре одного из квадроциклов замерла на отметке около 100 км/ч.

По данным издания, среди погибших Лиза Щибрик – выпускница УрФУ и дочь вице-президента по финансам Русской медной компании (холдинг, в который входят более десятка предприятий горнодобывающего и металлургического профиля, один из крупнейших производителей меди в России, в «Википедии» указывается, что на его долю приходится 16 % меди на российском рынке и около 1 % на мировом рынке). О смерти девушки рассказали её знакомые, в аккаунтах в соцсетях появились комментарии «Светлая память». Она увлекалась конным спортом и квадроциклами.

Из пятерых выжила одна девушка, Екатерина. Сейчас она в больнице, врачи диагностировали у неё ушибы и сотрясение мозга. Как рассказали E1.RU её родственники, Екатерина сидела на квадроцикле третьей и ни за кого не держалась. Это её и спасло: при столкновении её просто отбросило в кусты.

Правоохранительные органы ведут расследование.