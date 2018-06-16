О поножовщине в Чесменской церкви сообщили очевидцы

Ревущего молодого человека со ступенек Чесменской церкви в Московском районе Петербурга унесли в машину полиции. По словам очевидцев, из-за него с ножевым ранением в реанимацию отправился охранник.

Фото и видео с места происшествия в соцсетях 16 июня выложили очевидцы. На кадрах видно молодого человека в неадекватном состоянии, которого в полицейскую машину увели сотрудники Росгвардии. По пути к автомобилю он кричал и подчиняться оперативникам не торопился.

На кадрах возле церкви на улице Ленсовета кроме машин полиции и Росгвардии также виден автомобиль реанимации. Как рассказали свидетели задержания неадекватного прихожанина, в церковь он пришёл с ножом, а в качестве жертвы выбрал охранника.