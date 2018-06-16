Выпивавшего на кушетке императрицы в Павловском дворце арестовали на два месяца

Суд Пушкинского района Санкт-Петербурга счёл, что совершить четырёхчасовую прогулку по Павловскому дворцу мог только социально-опасный человек, и изолировал Дмитрия Лапаева подальше от царских покоев.

Меру пресечения Лапаеву избрали 16 июня, спустя сутки после его прогулки по покоям императрицы Марии Фёдоровны. Обвиняемый в краже «бесценного» пресс-папье против ареста не возражал, в СИЗО он останется как минимум до 14 августа.

Подробности его времяпрепровождения в государственном музее-заповеднике «Павловск» «Фонтанка» описывала подробно. Во дворец он пролез, банально разбив окно, спокойно оттуда через четыре часа ушёл и был задержан только под вечер 15 июня в центре Петербурга. Стащенный им артефакт в музее оценили в 5 миллионов рублей.