ЕСПЧ принял жалобу активиста «Весны», оштрафованного за пикет у Смольного

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу активиста оппозиционного движения «Весна» Николая Артеменко, задержанного за пикет у здания петербургского правительства. Об этом «Фонтанке» 16 июня сообщил его представитель Александр Передрук.

Согласно полученному им уведомлению, ЕСПЧ направил российской стороне копию жалобы Артеменко. Государству-ответчику предоставлена возможность представить замечания по вопросу приемлемости и по существу жалобы в срок до 19 июня.

«Вопросы, поднимаемые в жалобе, уже являются предметом устоявшейся практики суда (дела Алексея Навального, Ильи Яшина, Гарри Каспарова и другие)», – говорится в сообщении секретариата ЕСПЧ.

Напомним, что активисты «Весны» 22 августа 2017 года вышли к Смольному в знак протеста против решения губернатора перенести из центра города на окраину место, где можно было устраивать акции без согласования с властями. У здания администрации Петербурга молодые люди растянули транспарант «Теперь гайд-парк будет здесь» и зажгли дымовые шашки, а спустя несколько минут были задержаны полицией. Спустя сутки суд признал их нарушителями административной статьи 20.2 КоАП РФ. Николая Артеменко оштрафовали на 150 тыс. рублей, так как ранее он уже нарушал порядок проведения публичных мероприятий. Анастасии Кадетовой присуждён меньший штраф — 10 тыс. рублей.