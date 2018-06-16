Суздальский с сюрпризом после ремонта собрал «грядку» машин с пробитыми колёсами

На только что отремонтированной дороге на севере Петербурга люки, не закрытые крышками, пробили колеса нескольким автомобилям. Очевидцы говорят минимум о десяти повреждённых машинах.

Фотографии с места происшествия на участке Суздальского проспекта между проспектами Художников и Культуры 16 июня появились в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Первый удар, как рассказали «Фонтанке» очевидцы, принял на себя внедорожник «Тойота», за ним в дыру угодили около десяти машин. После замены колёс автолюбители разъехались, на месте остался только водитель внедорожника – ждать ДПС.