Смольный рассказал о ребёнке, упавшем с высоты во время футбольного матча

О стабильном состоянии двухлетнего петербуржца, упавшего накануне с трибуны стадиона «Санкт-Петербург», сообщает комитет по здравоохранению Петербурга. Предполагается, что вечером 16 июня его уже выпишут из больницы.

«Угрозы для жизни пострадавшего нет, состояние стабильное», – говорится в информационном сообщении комитета по здравоохранению.

Напомним, по данным «Фонтанки», 15 июня в начале второго тайма матча Марокко – Иран двухлетний мальчик оступился, упал с трибуны и пролетел вниз около трёх метров. Со стадиона его забрали с травмой головы в тяжёлом состоянии.