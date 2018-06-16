Чемпион России разбился на самолёте Як-52, выполняя «бочку»

В Алтайском крае 16 июня разбился самолёт Як-52. После падения самолет загорелся. Погибли оба пилота.

Как сообщает краевое ГУ МЧС, в 17 часов по местному времени на пульт оперативного дежурного поступила информация о авиапроисшествии на 217-м километре трассы Р-256 «Чуйский тракт», в 500 метрах от вертолетной площадки «Гелион», неподалёку от города Новоалтайск. На место вызова незамедлительно выдвинулось подразделение пожарно-спасательной части МЧС. В 17:20 пожар был ликвидирован, удалось предотвратить взрыв топлива.

Как пишет NEWSru.com со ссылкой на ТАСС, самолёт перед крушением отрабатывал фигуру воздушного пилотажа «бочка», одним из пилотов был чемпион России по высшему пилотажу Сергей Кузнецов.