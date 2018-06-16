В Петербурге началась подготовка к пробной переписи населения

В октябре в Санкт-Петербурге планируется провести пробную перепись населения. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Смольного.

Как стало известно «Фонтанке» 16 июня, переписать жителей власти собираются на территории муниципального образования Княжево. Для этого привлекут чиновников комитета по науке и высшей школы. Им предстоит найти волонтеров среди студентов вузов и колледжей для проведения переписи. В МФЦ для информирования граждан разместят справочные материалы. Также объявление о проведении переписи появится на площадках для социальной рекламы.

Пробная перепись населения пройдет в 10 пилотных регионах страны, в том числе в Великом Новгороде, столичном районе Свиблово и петербургском Княжево. Ответить на вопросы можно будет как онлайн, так и устно при поквартирном обходе.

Перепись населения в остальных районах планируется в 2020 году. К 2025 году в России Федеральной службой государственной статистики будет создан единый реестр населения с информацией об имуществе граждан, социальном положении, налоговыми и другими данными.