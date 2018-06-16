На ЗСД пробка, скорость потока 6 км/ч

Платная магистраль ЗСД второй раз за день 16 июня попадает в сводку «Яндекс.Пробок».

В 15:29 сервис зафиксировал «необычно сложную пробку» длиной 2,8 километра на ЗСД от реки Чёрная до 42-го километра северного направления, в которой можно потерять 31 минуту, что на 28 минут больше обычного.

«От предпоследнего пункта оплаты и до Белоострова по ЗСД ужасная пробка. Скорость потока 6 км/час», – жалуются горожане в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По словам пользователей «Яндекс.Карт», причиной стало ДТП около пункта оплаты.

Напомним, около полудня пробка возникла также на севере ЗСД.

Кроме того, в 16:02 сервис «Яндекса» зафиксировал 6-километровую пробку на Приморском шоссе – от станции Лисий Нос до поворота к Шалашу Ленина, в которой можно потерять 33 минуты, что на 20 минут больше обычного.

А вот затор на проспекте Энгельса и Новоприозерском шоссе и прилегающих к нему участках КАД почти рассосался.