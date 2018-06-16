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16.06.2018 16:09

Восьмиметровый питон в Индонезии целиком съел женщину

На острове Сулавеси в Индонезии 8-метровый питон целиком проглотил 54-летнюю женщину, сообщает 16 июня «Газета.Ru» со ссылкой на Daily Mail.

Женщина пропала во время работы в саду неподалеку от ее дома на юго-востоке острова. На следующий день ее дети обеспокоились исчезновением матери и начали ее искать. Они обнаружили принадлежащие ей фонарик, мачете и обувь, рядом с кустами. В зарослях неподалеку оказался питон с выпуклым брюхом.

Местные жители убили питона и разрезали ему живот. Тело женщины оказалось внутри, на ней сохранилась одежда.


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Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00
Россияне полюбили китайские кроссоверы
Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
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