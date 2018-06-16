Смольный назначил директора в Исаакиевский собор

Комитет по культуре переназначил директором музея "Исаакиевский собор" Юрия Мудрова. Новый трудовой договор с ним заключён до 15 июня 2019 года.

Как стало известно «Фонтанке», глава комитета по культуре Константин Сухенко подписал приказ о переназначении Мудрова 15 июня. Первый день его работы по новому договору – 16 июня.

Мудров был поставлен руководить Исаакием год назад. До этого долгое время музеем управлял Николай Буров, у которого не сложились взаимоотношения с приехавшим из Мордовии митрополитом Варсонофием. Последний также делал несколько попыток передать собор РПЦ и выселить из храма музей, однако пока ни одна из них не увенчалась успехом.

На посту директора Мудров обещал «пока не передавать собор РПЦ», однако существенно сократил штат учреждения, чем вызвал недовольство защитников музея. В числе прочего при Мудрове так и не был решён вопрос с хором Смольного собора: коллектив после передачи храма РПЦ не обрёл постоянной репетиционной и концертной точки.

Юрий Мудров – искусствовед, член Союза художников, вице-президент Российского комитета Международного совета музеев (ICOM UNESCO), член Европейского общества культуры (SEC), член Творческого союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Автор более двадцати книг, десятков каталогов, сотен статей в сборниках, журналах и газетах, автор теле- и радиопередач, сценариев фильмов. Был заместителем директора по научной работе ГМЗ «Ораниенбаум», работал в ГМЗ «Павловск», значился замдиректора по экспозиционной, выставочной работе и внешним связям Музея истории религии. В течение 8 лет, с 2006 по 2014 годы, руководил выставочным проектом «Александр Бенуа ди Стетто (1896 – 1979). Возвращение в Россию», который выставлял в том числе в Исаакиевском соборе. В музейном сообществе Мудров имеет репутацию крайне религиозного человека.