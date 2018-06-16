Автобус влетел в скалу в Боливии, много погибших

В Боливии в результате ДТП с участием пассажирского автобуса погибли 17 человек и 22 пострадали. Об этом 16 июня сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на радиостанцию Erbol. По данным радио BioBio, раненых больше 30, некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии.

Пассажирский автобус врезался в скалу на шоссе в районе города Потоси. По предварительной версии полиции, причиной ДТП стало превышение скорости.

Sube a 17 cifra de muertos por accidente de flota Unificado https://t.co/eD1cFtyZSG vía @ErbolDigital — ERBOL (@ErbolDigital) 15 июня 2018 г.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.