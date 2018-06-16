Ночная пьянка в Павловском дворце с выносом бесценного

Четыре часа пьяный сибиряк бродил по Павловскому дворцу. Ночью он залез через окно, выпил и поспал в покоях императрицы. Хорошо, что ему понравилась только статуэтка.

Следствие Пушкинского УМВД к вечеру 15 июня изолировало от общества 30-летнего из далекого города Саянска. Ему вменяют кражу, выполненную с восхитительной наглостью. Этот удивительный сибиряк в полночь залез в Государственный музей-заповедник "Павловск" и, пока ему не надоело, гулял по покоям самой Марии Федоровны. Потом прихватил позолоченный артефакт ценой в 5 миллионов рублей и убыл. Его быстро отыскали полицейские. Теперь директор музея Вера Дементьева разбирается с охраной бесценного прошлого.

Один из самых популярных петербургских-ленинградских мифов – история о свадьбе дочери первого секретаря Обкома партии Григория Романова, якобы устроенная в Эрмитаже. Еще советская молва уверяла, что застолье закончилось боем царского сервиза. Сегодняшняя комедия с ночными похождениями по дворцу в Павловске имеет полное право войти в рейтинг легенд.

Примерно в полночь человек по имени Дима подошел к Павловскому дворцу. Он присмотрелся к окну и, банально его разбив, залез внутрь. То оказались покои императрицы Марии Федоровны, но скорее всего гость из Сибири этого не знал. Все же убранство ему показалось приличным, иначе бы он не бродил четыре часа по парадному паркету, и не поспал бы на нем.

Как потом внесли в протокол осмотра места происшествия, неизвестный многое что потрогал руками, но, врать не будем – обстановку не крушил. Выпил, немного закусил. Не исключено, что сидя на кушетке супруги Александра Третьего. Но, согласитесь, даже интересная экскурсия утомляет за четыре часа. А тут он бродил один. Спасибо, что в весьма приятной форме неадекватности.

В конце концов, больше всего его привлек небольшой и не очень тяжелый экспонат.

Как будет записано в заявлении дирекции, «ПРЕСС-ПАПЬЕ ЗОЛОЧЁНОЙ БРОНЗЫ, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1814 Г, В ВИДЕ МУЖСКОЙ ФИГУРЫ БЕГУЩЕГО ОПОЛЧЕНЦА, ДЕРЖАЩЕГО ФРАНЦУЗСКОЕ ЗНАМЯ В ПРАВОЙ РУКЕ, В ПОДНЯТОЙ ЛЕВОЙ – ШЛЯПУ, НА ПРЯМОУГОЛЬНОМ ОСНОВАНИИ, НА КОТОРОМ ГРАВИРОВАНО : «ДЛЯ ВЕЧНОЙ ПАМЯТИ СРАЖЕНИЯ ПРИ ПОЛОЦКЕ ВЪ ОКТЯБРЯ 8 ДНЯ 1812 ГОД». Cохранившиеся экземпляры таких фигурок действительно наперечет. Одна есть в коллекции Эрмитажа, вторая в Государственном историческом музее в Москве. Та, что в Павловском дворце-музее, поступила во дворец ещё в 1814 году, что зафиксировано архивным документом.

Паника началась около 9 утра, 15 июня, когда хранители музея вышли на работу. В первые минуты, в состоянии шока и трепета они заявили прибывшим полицейским, что похищенное бесценно. Однако в протоколах так указывать не велено и чуть позже появилась запись – «ориентировочная стоимость – 5 миллионов рублей».

Так уж приятно вышло, что пока дирекция общалась с оперативниками, полицейские Адмиралтейского района встретили того Диму. Он еще не протрезвел и шатался по Сенной площади, держа в руке ту самую память о сражении при Полоцке. На вопрос «откуда, дровишки?», задержанный ответил, мол, нашел в канаве. А так как канав рядом не наблюдалось, то к полудню гражданина Лапаева привезли к следователю Пушкина.

Согласитесь, такому красавцу надо уделять внимание:

Дмитрий Лапаев родился на сломе эпох – в 1987 году в самом молодом городе Иркутской области — Саянске. Строительство города вокруг химкомбината было приурочено к 100-летнему юбилею Владимира Ленина.

Дальше Дмитрия бросает то в шахтёрский кузбасский край, то в академический Новосибирск. Он успел поработать даже менеджером в «Кемеровокнига».

В сентябре 2014 года он заводит страничку на «Одноклассниках». На его фото видна спинка дивана, где показательно расставлены дипломы, что напоминают дежурные корпоративные благодарности.

Но жизнь не налаживается. Нет машины, но есть неоплаченные штрафы от ГИБДДД, а также попадание в стоп-лист банка ВТБ-24. И летом 2017 года Лапаев берет билет на поезд Новосибирск – Санкт-Петербург. У нас он нигде не работал и все больше тосковал, то есть пил.

Отпираться он не стал, тем более павловские камеры видеонаблюдения запомнили его и в фас, и в профиль. С этого места начинается самое неприятное для повестки на совещании. Сигнализация-то сработала, после чего на осмотр периметра выдвинулись бойцы ЧОП «Калибри гарант». Говорят, они светили фонариками, но ничего такого не обнаружили.

«Фонтанка» позвонила директору музея Вере Дементьевой. Она находилась еще под впечатлением, но мужественно ответила: «Встряска для нас будь здоров. Хорошо, что все так завершилось. Ущерба нет, но все это просто так не закончится».

Все же надо закруглять новеллу на позитиве. В камере нашего Дмитрия новые соседи спросят: «За что?». А он честно может подняться в статусе: «За покои императрицы».

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»