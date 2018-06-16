Переход через Лиговский закрыла непростая коробка
Неизвестный пешеход забыл на переходе через Лиговский проспект напротив станции метро «Площадь Восстания» коробку. Перекрыть магистраль пришлось из-за печатной продукции.
Фотографии и видео коробки в соцсетях днём 16 июня выложили очевидцы. Горожане предположили, что хозяин поставил тяжёлую ношу в ожидании зелёного сигнала светофора, отвлёкся на телефон и ушёл с пустыми руками.
Переход был перекрыт примерно 40 минут. По информации «Фонтанки», коробка оказалась безобидной – внутри лежали листовки.