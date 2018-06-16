Скоро миллион: петиции против повышения пенсионного возраста набирают обороты

На сайтах Change.org и «Российская общественная инициатива» набирают поддержку петиции против пенсионной реформы. Число подписавшихся приближается к миллиону.

На 14:50 16 июля под петицией на Change.org подписались 746 тысяч человек. Голосование набирает популярность, подписи появляются каждые несколько секунд. На портале РОИ голосование идёт менее активно, там подписались 19 тысяч, для того чтобы петиция в обязательном порядке была рассмотрена на федеральном уровне необходимо набрать как минимум сто тысяч. Авторы требуют оставить пенсионный возраст на уровне 55 лет для женщин и 60 для мужчин, в противном случае подписавшиеся грозятся собрать «общенациональный всенародный референдум».

Как уже упоминала «Фонтанка», в Кремле следят за протестными настроениями населения и поговаривают о готовности реформу смягчить. Источники издания РБК упомянули, что озвученные Дмитрием Медведевым условия – 63 года для женщин и 65 для мужчин – изначально были завышены, чтобы после продемонстрировать готовность идти на компромиссы.

14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о пенсионной реформе. В целом законопроект, уже внесенный в Госдуму, предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.