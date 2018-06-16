Плотные пробки собрались на трассах на выезд из Петербурга

Несколько крупных заторов образовалось днём 16 июня в Санкт-Петербурге. Пробки наблюдаются в основном на магистралях, ведущих из города. Самый «красный» участок – на севере Петербурга.

На проспекте Энгельса и Новоприозерском шоссе («Сортавала»), по данным «Яндекс.Карт», пробка превышает 8 километров. На внешнем кольце КАД – 5 километров, на внутреннем, перед развязкой – 1,7 километра. В 13:19 сервис «Яндекс.Пробки» предупредил, что на проезд 6,1 километра на Энгельса и Новоприозерском шоссе уходит почти час, что на полчаса больше обычного. Вероятно, магистрали не справляются с большим трафиком: петербуржцы едут за город. Кроме того, пользователи отметили в карте ДТП на дороге «Сортавала» после поворота на Корабсельки и несколько аварий в самих пробках.

Кроме того, после полудня были зафиксированы пробки на других трассах:

Мурманское шоссе, от проспекта Большевиков до АЗС, в пробке длиной 5,7 км можно потерять 53 минуты, что на 20 минут больше обычного.

Московское шоссе, от Колпинского шоссе до Павловской улицы, длина пробки — 6,7 км.

Неожиданно плотное движение на Выборгском шоссе, загруженность магистрали из центра — 8 баллов, что на 5 баллов выше обычного.

Неожиданно плотное движение на Приморском проспекте, загруженность магистрали из центра — 4 балла, что на 3 балла выше обычного.

ЗСД, от 42-го километра северного направления до Зеленогорского шоссе, длина пробки — 4,8 км (по данным на 12:12).

В целом в городе свободно – «зелёные» 3 балла.