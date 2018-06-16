Глава Минкомсвязи уверяет, что острота проблемы «закона Яровой» уже снята

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков считает, что острота проблемы "закона Яровой" к настоящему моменту уже снята. С таким заявлением он выступил в субботу в Челябинске, отвечая на вопрос, планируется ли провести встречу с бизнесом и властями для корректировки сроков вступления инициативы, сообщает 16 июня NEWSru.com.

"Диалог с бизнесом ведется уже давно. Он всегда велся и будет вестись. В результате этого диалога были разработаны подзаконные акты", – добавил высокопоставленный чиновник (цитата по "Интерфаксу").

Ранее на этой неделе Уральская ассоциация операторов связи ("УралАОС"), в которую входят пять провайдеров из Екатеринбурга, обратилась к главе Минкомсвязи с открытым письмом, в котором операторы предрекли крах отрасли в случае вступления в силу требований "закона Яровой" в части хранения трафика и записей разговоров абонентов.

Авторы письма также сослались на мнения экспертов, которые ранее указывали на бессмысленность "закона Яровой" и отмечали, что его вступление в силу нанесет серьезный ущерб отрасли и никак не поспособствует борьбе с терроризмом.

"Сложившаяся ситуация в конечном итоге повлечет крах сферы, показатели которой росли последние годы, являясь примером для других стран, а в числе пострадавших окажутся силовые структуры, которые не смогут осуществлять оперативно-разыскные мероприятия в связи с резким прекращением работы операторов связи, а соответственно, и связности сетей связи в Российской Федерации. В связи с этим "Уральская ассоциация операторов связи", которая обеспечивает связью около 40 % домохозяйств в Свердловской области (порядка 2 млн жителей) предлагает отказаться от текущей версии "пакета Яровой", последствия которого напрямую затрагивают интересы населения", – говорилось в заключительной части обращения.

В конце мая "Коммерсантъ" сообщал, что в преддверии вступления закона в силу российские интернет-провайдеры начали повышать цены на свои услуги. Например, петербургский провайдер ООО "Телекомпас", работающий под брендом "Комфортел", проинформировал пользователей о повышении платы за услуги связи на 8 % с 1 июля 2018 года.